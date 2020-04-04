Умер Иван Вакарчук – ученый, экс-министр образования, отец певца
В возрасте 73 лет умер Иван Вакарчук – украинский физик, политик и общественный деятель. Он был многолетним ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко, министром образования и науки Украины. Кроме того, Иван Вакарчук – отец певца и политика Святослава Вакарчука.
О потере сообщил депутат и экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Большая потеря. От нас ушел Иван Вакарчук. Большой человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор alma mater, министр образования, с которым имел честь сотрудничать. Вечная память,
– написал Вятрович.
Пока неизвестна причина смерти.
Что известно об Иване Вакарчуке
- Украинский физик, политик и общественный деятель. Был доктором физико-математических наук, заслуженным деятелем науки и техники Украины.
- Возглавлял кафедру теоретической физики Львовского университета имени Ивана Франко. На протяжении 2007 – 2010 годов был министром образования и науки Украины.
- Много лет занимал должность ректора Львовского университета: 1990 – 2007 годы и в 2010 – 2013 годы.
- В 2007 году он получил награду "Герой Украины".
- За жизнь Вакарчук написал более 200 научных трудов. В 1996 году основал научные журналы "Журнал физических исследований" и "Мир физики".
- Иван Вакарчук – отец лидера группы "Океан Эльзы" и политика Святослава Вакарчука.
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