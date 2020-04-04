12:59
4 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Умер Иван Вакарчук – ученый, экс-министр образования, отец певца

      - Читати новину українською

      В возрасте 73 лет умер Иван Вакарчук – украинский физик, политик и общественный деятель. Он был многолетним ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко, министром образования и науки Украины. Кроме того, Иван Вакарчук – отец певца и политика Святослава Вакарчука.

      О потере сообщил депутат и экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

      Большая потеря. От нас ушел Иван Вакарчук. Большой человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор alma mater, министр образования, с которым имел честь сотрудничать. Вечная память,
      – написал Вятрович.

      Пока неизвестна причина смерти.

      Что известно об Иване Вакарчуке

      • Украинский физик, политик и общественный деятель. Был доктором физико-математических наук, заслуженным деятелем науки и техники Украины.
      • Возглавлял кафедру теоретической физики Львовского университета имени Ивана Франко. На протяжении 2007 – 2010 годов был министром образования и науки Украины.
      • Много лет занимал должность ректора Львовского университета: 1990 – 2007 годы и в 2010 – 2013 годы.
      • В 2007 году он получил награду "Герой Украины".
      • За жизнь Вакарчук написал более 200 научных трудов. В 1996 году основал научные журналы "Журнал физических исследований" и "Мир физики".
      • Иван Вакарчук – отец лидера группы "Океан Эльзы" и политика Святослава Вакарчука.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Львова Учеба Святослав Вакарчук - новости Потери Владимир Вятрович Андрей Садовой
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 12:36 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
      Новини культури 16874
      сегодня , 07:00 Что могут не оплачивать украинцы в течение карантина
      Новини України 57438
      сегодня , 07:10 Путин, Макрон и последствия пандемии для Украины: интервью Андрея Шкиля
      Новини України 3473
      сегодня , 07:20 Что делать после возвращения домой с улицы: пошаговая инструкция
      Медицина 18887
      сегодня , 10:38 От коронавируса в Украине умерли уже 28 человек: детали
      Лікування 25622
      сегодня , 07:35 Преодолеть COVID-19: как Южная Корея побеждает пандемию
      Статті 3609
      сегодня , 08:10 Дефолт в мае 2020: ждать ли его в Украине и что это означает
      Новини економіки 7416
      сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 3 апреля: в Украине запретили гулять в парках и собираться более 2 людей
      Новини України 39336
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      3 апреля , 23:31 Пророссийские силы атаковали, а дело "Приватбанка" было почти решено: Рябошапка об отставке
      Олена Трибушна
      3 апреля , 23:00 Гуманитарная помощь по-русски: как Кремль зарабатывает на коронавирусе
      Іван Яковина
      Залиште відгук