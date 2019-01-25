Умер известный украинский журналист Николай Бабич

25 января умер редактор УНИАН Николай Бабич. Вероятной причиной смерти журналисты агентства называют укол анестезии.

Мужчина пошел на простую плановую операцию в киевской больнице. Коллеги умершего убеждены, что сердце Бабича остановилось, когда ему вкололи укол анестезии.

Читайте также: Нападение на журналистов в Киеве: полиция задержала 9 человек

"Люди не должны умирать от укола с анестезией. У Бабича остались жена Инна и трое детей. И – огромное творческое наследие, а также – куча творческих и жизненных планов", – отметили в коллективе УНИАН.

Николаю Бабичу было 48 лет. Он был заместителем руководителя отдела экономических новостей информационного агентства.

Коллектив УНИАН выражает свои глубокие соболезнования семье, друзьям и знакомым Николая. Без нашего надежного товарища, веселого оптимиста, дотошного расследователя, талантливого автора, чуткого руководителя, наставника десятков молодых журналистов, учителя и неизменно надежного члена команды мы все стали сиротами,

– обратились коллеги.

Время и место прощания с Николаем Бабичем объявят позже.



