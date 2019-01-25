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      Умер известный украинский журналист Николай Бабич

      93 Читати новину українською
      Николай Бабич
      Николай Бабич / УНИАН

      25 января умер редактор УНИАН Николай Бабич. Вероятной причиной смерти журналисты агентства называют укол анестезии.

      Мужчина пошел на простую плановую операцию в киевской больнице. Коллеги умершего убеждены, что сердце Бабича остановилось, когда ему вкололи укол анестезии.

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      "Люди не должны умирать от укола с анестезией. У Бабича остались жена Инна и трое детей. И – огромное творческое наследие, а также – куча творческих и жизненных планов", – отметили в коллективе УНИАН.

      Николаю Бабичу было 48 лет. Он был заместителем руководителя отдела экономических новостей информационного агентства.

      Коллектив УНИАН выражает свои глубокие соболезнования семье, друзьям и знакомым Николая. Без нашего надежного товарища, веселого оптимиста, дотошного расследователя, талантливого автора, чуткого руководителя, наставника десятков молодых журналистов, учителя и неизменно надежного члена команды мы все стали сиротами,
      – обратились коллеги.

      Время и место прощания с Николаем Бабичем объявят позже.


       

      Теги: СМИ Новости Украины Потери Журналисты
      Источник: 24 Канал
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