Умер отец одного из первых погибших во время Евромайдана Михаила Жизневского

8 апреля в Беларуси умер отец Героя Небесной Сотни Михаила Жизневского, который одним из первых погиб во время Революции Достоинства в 2014 году в Киеве. Михаилу Петровичу было 72 года.

Об этом рассказала его жена Нина Жизневская, передает "Радио Свобода".

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"Произошло это в начале 16:00 часов. Он жаловался на сердечную боль и кровяное давление. У него тоже сильно болели суставы", – отметила женщина.

Прощание с Михаилом Жизневским-старшим состоится в Гомеле.

Заметим, что в этом году супруги должны были выехать на лечение в один из украинских санаториев, места в которых предоставляли по распоряжению Президента Украины.

Кроме того, украинский Кабмин назначил пожизненную стипендию родителям Михаила Жизневского, которую они персонально получали.

Добавим, что до недавнего времени Михаил Петрович, будучи на пенсии, работал еще слесарем в городском физкультурно-оздоровительном комбинате. Также мужчина всегда считал, что его сын Михаил погиб за свободу не только Украины, но и Беларуси.

Напомним, в конце февраля Генеральная прокуратура Украины установила подразделение милиции, сотрудники которого могли быть причастны к убийству первых активистов Майдана Сергея Нигояна и Михаила Жизневского.