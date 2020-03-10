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      Умер раненый на Донбассе украинский военный: что известно

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      В военно-медицинском клиническом центре Харькова умер военнослужащий, которого привезли еще 4 марта с тяжелым ранением в голову. Сейчас официальной информации об имени и возрасте погибшего нет.

      Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники в военном госпитале. Информацию обнародовали местные СМИ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

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      По данным СМИ, военный служил в 72-й отдельной механизированной бригаде и после ранения находился в критическом состоянии.

      Отметим, что 10 марта пророссийские боевики обстреляли грузовик с украинскими военными из противотанкового ракетного комплекса вблизи села Пески.

      По уточненным данным, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семеро военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного украинского защитника госпитализировали с боевыми травмами.

      По данным украинских военных, оккупанты били из запрещенного минскими соглашениями вооружения, в частности, из:

      • минометов калибра 120 миллиметров,
      • гранатометов различных систем,
      • крупнокалиберных пулеметов,
      • стрелкового оружия.

      Важно! Всего на Донбассе в 2020 году погибли уже 23 украинских воина. Со списком остальных погибших можно ознакомиться по этой ссылке.


      Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Харькова Жертвы Операция Объединенных сил
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