Умер ректор Национального университета пищевых технологий Анатолий Украинец

Умер Анатолий Украинец. Мужчине было 65 лет. Трагедия произошла 12 апреля. Анатолий Украинец был ректором Национального университета пищевых технологий, доктором технических наук и профессором.

Про смерть науковця повідомив Національний університет харчових технологій на своїй фейсбук-сторінці.

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"Наш колектив зазнав непоправної втрати. Нам не вистачатиме його активності, кипучої енергії, тонкого гумору, сліпучої усмішки. Анатолій Іванович назавжди залишиться в наших серцях вірним другом і мудрим порадником, завжди готовим прийти на допомогу в будь-який ситуації", – зазначають у закладі.

Зауважимо, що Анатолій Українець присвятив майже все життя Університету харчових технологій. Сюди він потрапив одразу після школи, і зрештою пройшов шлях від молодшого наукового співробітника Проблемної науково-дослідної лабораторії до ректора.

Посаду ректора він отримав у 2003 році. Але у 2010 році його внаслідок інтриг уснули. Після суду у 2014 році він поновився, і відтоді керував закладом до теперішнього часу.

Анатолій Іванович був прикладом мудрого, зваженого керівника, талановитого, цілеспрямованого науковця, чуйної, щирої людини. Його поважали за організаторські здібності, уважне ставлення до оточуючих, вимогливість до себе, прагнення у всьому досягти досконалості,

– пригадують у виші.

Помер Анатолій Українець: коротка біографія

Народився Анатолій Українець 2 жовтня 1954 року у селі Шупарка Борівського району на Тернопільщині в простій сільській родині. Після закінчення школи вступив до Київського технологічного інституту харчової промисловості (нині – Національний університет харчових технологій). Загалом усе своє життя він пов’язав із харчовою освітою та наукою.

Основним напрямом його наукової діяльності були технології зберігання харчових продуктів і технології отримання продуктів оздоровчого та спеціального призначення. Також він очолював секцію за фаховим напрямом "Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології" Наукової ради Міністерства освіти та науки України.

Під науковим керівництвом професора Анатолія Українця було підготовлено три кандидатські та три докторські дисертації. Він був науковим керівником і консультантом п’яти аспірантів та двох докторантів.

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У його науковому доробку - понад 454 наукових праць, зокрема 6 навчальних посібників, 11 підручників, 4 монографії. Також він отримав 197 авторських свідоцтв і патентів України.

У 2002 році йому присвоїли почесне звання "Заслужений діяч науки та техніки України", а у 2003 році – "Відмінник освіти України". Він – повний кавалер ордена "За заслуги". Має низку державних і громадських нагород і відзнак. Зокрема, є лауреатом премії Кабінету Міністрів за розроблення інноваційних технологій.