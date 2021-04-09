В Луганской области 8 апреля умерла заслуженная журналистка Украины Каролина Полтавская. Она работала главной редакторшей телеканала ИРТА.

О смерти Полтавской 9 апреля сообщил ее друг Владимир Ландик. В комментариях к сообщению он рассказал, что у журналистики отказали почки.

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Нас постигло страшное горе. Умерла бессменная организатор и руководитель НТРК ИРТА Каролина Леонидовна Полтавская. Царство Небесное. Вечная память,

– сказал Ландик.

Он добавил, что женщина в последнее время находилась на диализе.

Что известно о Полтавской

Источник: ИРТА FAX