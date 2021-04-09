На Луганщине умерла заслуженная журналистка Каролина Полтавская
В Луганской области 8 апреля умерла заслуженная журналистка Украины Каролина Полтавская. Она работала главной редакторшей телеканала ИРТА.
Источник:фейсбук Владимира Ландика
О смерти Полтавской 9 апреля сообщил ее друг Владимир Ландик. В комментариях к сообщению он рассказал, что у журналистики отказали почки.
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Нас постигло страшное горе. Умерла бессменная организатор и руководитель НТРК ИРТА Каролина Леонидовна Полтавская. Царство Небесное. Вечная память,
– сказал Ландик.
Он добавил, что женщина в последнее время находилась на диализе.
Что известно о Полтавской
Источник: ИРТА FAX
- Журналистка несколько лет возглавляла Луганский телеканал ИРТА. В 2014 году директор телеканала оставила в оккупированном Луганске все оборудование, а сотрудники канала разъехались, спасаясь от войны.
- Каролина с коллегой, несмотря на обстрелы и опасность для жизни, продолжали работать и возобновили работу канала в Северодонецке.
- В 2020 году Полтавская получила Почетное звание "Заслуженный журналист Украины". Она более 20 лет работала в профессии и специализировалась на уголовных расследованиях.
- По данным "РБК-Украина", Каролина по образованию – историк, но ее всегда манила работа в правоохранительных органах. На телевидение пошла по совету мамы – она прошла стажировку в Луганске на телеканале "Эфир-1".
- Коллеги характеризуют Полтавскую как сильного, принципиального и справедливого профессионала. Говорят, что она была патриоткой Украины.
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