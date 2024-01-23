Во время заседания министр обороны США Ллойд Остин призвал предоставить "больше спасительных систем ПВО". Представители МО оптимистичны и подводят итоги яркими цитатами. Следующий "Рамштайн" состоится через несколько недель, в феврале.
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Помощь будет: в МО призвали отставить панику
Это была продуктивная встреча, после которой хочется сказать "отставить панику" всем поднимающим настроения о потере поддержки Украиной,
– высказался начальник Управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк.
Больше оружия дальнего поражения
Партнеры понимают, что Украина нуждается в этом оружии, поэтому будут работать над тем, чтобы предоставлять его больше. Также должны нарастить возможности для увеличения производства боеприпасов и артиллерийских систем. Говорили и о адаптацию зенитных ракет западных образцов к советским пусковым платформам.
Не только F-16: авиакоалиция предоставит вертолеты
Речь шла о том, что авиационная, противовоздушная, артиллерийская коалиция и коалиция морской безопасности усилят наше государство, в частности обсуждают вопросы предоставления союзниками дополнительных вертолетов.
"Оружие, которого еще нет": какие планы у Украины
В этом году получим оружие, которого еще нет и которое поможет поражать врага и логистические узлы,
– сказал Павлюк.
В 2024 году ожидают большие пакеты помощи от нескольких государств.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал участников заседания о ситуации на фронте, а начальник ГУР Кирилл Буданов доложил о ситуации с безопасностью и планах россиян.
"Мы можем перехитрить Россию", – Умеров
Министр обороны Украины поблагодарил страны, которые взяли на себя лидерство в разработке коалиций способностей:
- США, Дания и Нидерланды – авиационная коалиция;
- Франция – коалиция артиллерии;
- Великобритания и Норвегия – морская коалиция;
- Германия и Польша – бронетанковая коалиция;
- Эстония и Люксембург – ИТ-коалиция;
- Литва – коалиция по разминированию.
По его словам, Россия не достигла ни одного желаемого результата, ведь бросила всю свою мощь на захват руин двух городов - Бахмута и Марьинки. А штурмовала их весь год.
оккупанты готовы пожертвовать 400 солдатами в обмен на один квадратный километр земли и имеют неограниченный мобилизационный ресурс. А еще – шестикратное преимущество в артиллерии и потенциал FPV-дронов, который превышает мощности Украины в данной сфере. МО сосредоточится на оборонных технологиях.
Мы можем перехитрить врага, применив асимметричный подход. За счет интеграции технологий, обучения, точного принятия решений и координации. За счет повышения эффективности подбора персонала, управления цепью снабжения и цифровых решений. Это обеспечит нам технологическое и стратегическое преимущество,
– сказал Умеров.