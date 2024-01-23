Во время заседания министр обороны США Ллойд Остин призвал предоставить "больше спасительных систем ПВО". Представители МО оптимистичны и подводят итоги яркими цитатами. Следующий "Рамштайн" состоится через несколько недель, в феврале.

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Помощь будет: в МО призвали отставить панику

Это была продуктивная встреча, после которой хочется сказать "отставить панику" всем поднимающим настроения о потере поддержки Украиной,

– высказался начальник Управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк.

Больше оружия дальнего поражения

Партнеры понимают, что Украина нуждается в этом оружии, поэтому будут работать над тем, чтобы предоставлять его больше. Также должны нарастить возможности для увеличения производства боеприпасов и артиллерийских систем. Говорили и о адаптацию зенитных ракет западных образцов к советским пусковым платформам.

Не только F-16: авиакоалиция предоставит вертолеты

Речь шла о том, что авиационная, противовоздушная, артиллерийская коалиция и коалиция морской безопасности усилят наше государство, в частности обсуждают вопросы предоставления союзниками дополнительных вертолетов.

"Оружие, которого еще нет": какие планы у Украины

В этом году получим оружие, которого еще нет и которое поможет поражать врага и логистические узлы,

– сказал Павлюк.

В 2024 году ожидают большие пакеты помощи от нескольких государств.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал участников заседания о ситуации на фронте, а начальник ГУР Кирилл Буданов доложил о ситуации с безопасностью и планах россиян.

"Мы можем перехитрить Россию", – Умеров

Министр обороны Украины поблагодарил страны, которые взяли на себя лидерство в разработке коалиций способностей:

США, Дания и Нидерланды – авиационная коалиция;

Франция – коалиция артиллерии;

Великобритания и Норвегия – морская коалиция;

Германия и Польша – бронетанковая коалиция;

Эстония и Люксембург – ИТ-коалиция;

Литва – коалиция по разминированию.

По его словам, Россия не достигла ни одного желаемого результата, ведь бросила всю свою мощь на захват руин двух городов - Бахмута и Марьинки. А штурмовала их весь год.

оккупанты готовы пожертвовать 400 солдатами в обмен на один квадратный километр земли и имеют неограниченный мобилизационный ресурс. А еще – шестикратное преимущество в артиллерии и потенциал FPV-дронов, который превышает мощности Украины в данной сфере. МО сосредоточится на оборонных технологиях.

Мы можем перехитрить врага, применив асимметричный подход. За счет интеграции технологий, обучения, точного принятия решений и координации. За счет повышения эффективности подбора персонала, управления цепью снабжения и цифровых решений. Это обеспечит нам технологическое и стратегическое преимущество,

– сказал Умеров.

Обратите внимание! Следующий "Рамштайн" состоится в середине февраля, в преддверии заседания Совета Украины-НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе.