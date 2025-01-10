Капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко в эфире 24 Канала рассказал, что комплекс "Нептун", разработанный и поставленный на вооружение в начале войны, модернизировали. Его переделали из чисто противокорабельного комплекса на многофункциональный.

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Эта ракета наводится не только на надводные корабли на фоне морской поверхности, где ее радиоконтрастная сигнатура является ключевой.

Поражает цели на суше

Она также наводится по координатам GPS на определенную точку на земной поверхности.

Благодаря модификации ракета "Нептун" теперь может преодолевать значительно большее расстояние, чем раньше. Она способна наносить удары даже по целям, которые расположены глубоко в тылу врага. Кстати, во многих флотах мира наблюдается такая же тенденция: например, многоцелевые подводные лодки наносят удары ракетами по целям, расположенных далеко от морского побережья,

– пояснил Андрей Рыженко.

Он добавил, что принцип похож на удар "Томагавком" по аэродрому в фильме "Топ Ган: Меверик". Украинский комплекс "Нептун" выполняет похожие функции, хотя его дальность значительно меньше, чем у "Томагавка", который летит на 2,5 тысячи километров. В то же время их стоимость почти одинакова.

"Важно, что теперь мы можем наносить подобные удары и уничтожать важные цели. Ведь разведывательные дроны – это глаза противника, которые оценивают обстановку, создают план целеуказания и помогают наносить удары. Уничтожение таких дронов лишает врага возможности эффективно выявлять цели на нашей территории", – подытожил Рыженко.

