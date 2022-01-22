Подобные групповые обращения обычно записываются на видео. Затем публикуют в ютубе.

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Кремль игнорирует видеообращение

Люди собираются в толпу, пишут на бумагах свои обращения, а потом кто-то из представителей зачитывает на камеру обращения к Владимиру Путину. Это была популярная форма общения россиян с Кремлем, которую переняли и в Крыму.

Крымчанка просит помощи у Путина / Скриншот по видео

На обращение крымчан к президенту страны-агрессора никак не реагируют. Например, оккупационные власти в дальнейшем хотят снести целую деревню для прокладки новой трассы.

Крымчане позаимствовали видеообращение у россиян / Фото "Крым.Реалии"

Больше о том, как российские оккупационные власти издеваются над Крымом, почему решили закрыть аэродром "Заводское" и во что превратилось село Ароматное – смотрите в полном выпуске "Крым.Реалии".

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"Крым.Реалии" за 22 января на 24 канале: смотрите видео