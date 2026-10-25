О деталях "ботосферы" Кремля и ее уязвимости рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире 24 Канала.

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Искусственная поддержка и провал ботоферм

По его словам, ультраправые и популистские силы в Европейском Союзе растут из-за миграционных проблем, на которых активно паразитирует российская пропаганда. Традиционные политики годами игнорировали эти вопросы, что создало благоприятную почву для радикалов во Франции, Германии, Чехии и Словакии.

Реальный уровень популярности многих ультраправых сил оказался искусственно завышенным российскими ботофермами, которые функционировали благодаря серверной инфраструктуре агрессора.

Когда Украина уничтожила несколько дата-центров в России, трафик поддержки онлайн-ресурса "Альтернатива для Германии" упал на 56%– подчеркнул Александр Леонов.

Аналогичное падение анонимной онлайн-поддержки и исчезновение ряда пророссийских блогеров зафиксировали и в США среди сторонников движения MAGA. Это подтверждает системное влияние кремлевской ботосферы на демократические выборы и раскол в Суспильне западных государств.

Ранее сообщалось, что октябрьские удары по российским дата-центрам также нарушили работу банковских сервисов. В частности, 14 октября дроны поразили дата-центр "Сбербанка" в Балакове Саратовской области.