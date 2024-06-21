Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что у России еще со времен СССР были серьезные проблемы связанные с качеством противовоздушной обороны. Их территория слишком большая, поэтому очень сложно установить везде ПВО.

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Проблемы России из-за недостатка ПВО

По словам Романа Свитана, чтобы обеспечить всю площадь России необходимым количеством систем ПВО, нужно десятки тысяч комплексов С-400, С-500. Это почти невозможно сделать.

Поэтому тот апокалипсис систем российской противовоздушной обороны дает возможность Украине работать по вражескому тылу. В частности по той инфраструктуре, которую легко атаковать теми средствами поражения, что у нас есть. Это беспилотники и ракеты с определенной (партнерами Украины – 24 Канал) дальностью поражения,

– сказал он.

Украинские беспилотные уничтожают ПВО и радиотехнические системы обороны противника там, где могут это сделать на территории России. Военный эксперт отметил, что украинские специалисты, используя ракеты ATACMS и "Нептун" уничтожают С-300/400 во временно оккупированном Крыму.

Россияне понимают, что ВСУ будут уничтожать все доступные вражеские цели на полуострове, поэтому пытаются прикрывать их. Противнику приходится забирать остатки ПВО с территории России и везти их в Крым. Украинские спецслужбы пользуются этими возможностями, поэтому наши беспилотники в России достают до Урала на 1800 километров,

– подчеркнул Роман Свитан.