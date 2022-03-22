Как сообщает советник главы МВД Антон Геращенко, у нас есть очередной кандидат в Гаагу и трибунал. И это генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Управляет уничтожением Мариуполя "любимец Путина"

Отметим, что он – начальник Национального центра управления обороной России с 2014 года. А звание генерал-полковник он получил в 2017 году.

Это он отдавал приказы бомбить роддом, детскую больницу, драмтеатр, дома мирных жителей. Это он уничтожает Мариуполь, как раньше уничтожал сирийские города,

– подчеркивает Геращенко.

Отметим, что ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отмечал, что уничтожение Мариуполя – личное указание Путина . Поэтому и дал он его своему "любимцу", который, по мнению президента России, успешно провел операцию в Сирии. За это он даже получил медаль "Участника военной операции в Сирии".