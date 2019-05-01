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      Уникальные фото Украины столетней давности опубликовали в США

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      Фотографии из Украины 1905 года
      Фотографии из Украины 1905 года / Фото Сергея Прокудина-Горского из сайта loc.gov

      В сети опубликовали уникальные цветные фото Украины, сделанные в 1905 году Сергеем Прокудиным-Горским. Снимки долгое время лежали в архивах.

      Фото являются снимками из архивов библиотеки Конгресса США, опубликованные на сайте этой же библиотеки.

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      старі фото Україна Крим Ялта Ластівчине гніздо
      Фото Ласточкиного гнезда в Ялте (1905 год)

      На фото можно увидеть Днепр в Киеве, который зафиксировали на снимке в мае. Опубликованы несколько интересных фото из древнего города Путивль на Сумщине и его окрестностей. Есть и снимки из Крыма: Ялта, Алупка и другие.

      Смотрите фото, которые как нельзя лучше передают то, как жили украинцы в начале 20-го века.

      Кто такой Сергей Прокудин-Горский?Фотограф, родившийся в Российской империи, но в 1918 году эмигрировал во Францию. Он забрал с собой практически все свои фотоработы. В 1948 году коллекцию выкупила у наследников фотографа библиотека Конгресса США.

      Прокудин-Горский внес значительный вклад в развитие фотографии. В целом его коллекция насчитывает 1902 цветных и около 1000 черно-белых снимков. Реставрация и обработка этих фото продолжается и сегодня.

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      Теги: Новости Украины История Новости Крыма Исскусство Новости США Ялта Сумы Новости Киева Новости культуры
      Источник: 24 канал
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