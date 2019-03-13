Уникальный меч викингов показали во Львове: яркие фото и видео
В Историко-краеведческий музей Львова передали уникальный меч, изготовленный еще в Х веке. Историки заявили, что таких в мире остались единицы.
Как нашли меч викингов?
Меч сначала выкопали конрабандисты на Львовщине и нелегально перевезли в Россию, а оттуда пытались провезти в Эстонию. Уникальную находку поймали эстонские таможенники и передали в Украину. Но меч был в ужасном состоянии – контрабандисты были не слишком озабочены условиями хранения.
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"Точно такого меча нет в музейных коллекциях мира. То есть с такой интерпретацией орнамента в виде крестов", – сказал художник-реставратор произведений из металла Виктор Голуб.
Меч викингов
Меч викингов привезли во Львов
Уникальное оружие Х века
Меч викинга можно увидеть во Львове до 30 мая 2019 года. Рядом с ним выставили уникальные сокровища, выкопанные на территории Львовщины.