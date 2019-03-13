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      Уникальный меч викингов показали во Львове: яркие фото и видео

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      В Историко-краеведческий музей Львова передали уникальный меч, изготовленный еще в Х веке. Историки заявили, что таких в мире остались единицы.

      Как нашли меч викингов?

      Меч сначала выкопали конрабандисты на Львовщине и нелегально перевезли в Россию, а оттуда пытались провезти в Эстонию. Уникальную находку поймали эстонские таможенники и передали в Украину. Но меч был в ужасном состоянии – контрабандисты были не слишком озабочены условиями хранения.

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      "Точно такого меча нет в музейных коллекциях мира. То есть с такой интерпретацией орнамента в виде крестов", – сказал художник-реставратор произведений из металла Виктор Голуб.

      меч вікінгів
      Меч викингов

      меч вікінгів
      Меч викингов привезли во Львов

      меч вікінгів

      Уникальное оружие Х века

      Меч викинга можно увидеть во Львове до 30 мая 2019 года. Рядом с ним выставили уникальные сокровища, выкопанные на территории Львовщины.

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      Теги: Новости Украины Новости Львова История Новости культуры
      Источник: 24 канал
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