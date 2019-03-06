Россия превратила Крым из жемчужины в черную дыру, – евродепутат

Крым очень изменился за 5-летний срок оккупации Россией. На полуострове сейчас нет свободы слова, а инакомыслие всячески пытаются подавить.

За 5 лет незаконной аннексии российские оккупанты превратили полуостров с "алмаза", которым он был до вторжения РФ, на "изолированную дыру". Такое мнение выразил бельгийский депутат Европейского парламента Марк Демесмакер, передает "Укринформ".

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Я посещал Крым дважды, еще до его аннексии, понятно. В те времена это был бриллиант, жемчужина на Черном море. Был поражен его красотой и людьми, которые мирно жили вместе и уважали друг друга. После пяти лет российской аннексии это больше не жемчужина. Это выглядит как черная дыра. Изолированная, оккупированная, аннексированная Российской Федерацией,

– заметил евродепутат.

По его словам, сейчас на полуострове можно увидеть то, что и в остальной Российской Федерации: никакой свободы слова, преследование инакомыслия и много политических заключенных.

Евродепутат добавил: Российская Федерация активно продолжает милитаризацию полуострова. По его словам, события вблизи Керченского пролива осенью прошлого года показали истинные намерения России. Они заключаются в том, чтобы дестабилизировать Украину, нанести ей вред, нанести удар, попытаться подавить экономику.

Что известно об аннексии Крыма Россией?В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".



16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.



Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.