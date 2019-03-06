Росія перетворила Крим з перлини у чорну діру, – євродепутат

Крим дуже змінився за 5-річний термін окупації Росією. На півострові зараз немає свободи слова, а інакомислення усіляко намагаються придушити.

За 5 років незаконної анексії російські окупанти перетворили півострів із "діаманту", яким він був до вторгнення РФ, на "ізольовану діру". Таку думку висловив бельгійський депутат Європейського парламенту Марк Демесмакер, передає "Укрінформ".

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Я відвідував Крим двічі, ще до його анексії, зрозуміло. В ті часи це був діамант, перлина на Чорному морі. Був вражений його красою та людьми, які мирно жили разом та поважали одне одного. Після п’яти років російської анексії це більше не перлина. Це виглядає як чорна діра. Ізольована, окупована, анексована Російською Федерацією,

– зауважив євродепутат.

За його словами, зараз на півострові можна побачити те, що й у решті Російської Федерації: жодної свободи слова, переслідування інакомислення та багато політичних в’язнів.

Євродепутат додав: Російська Федерація активно продовжує мілітаризацію півострова. За його словами, події поблизу Керченської протоки восени минулого року показали справжні наміри Росії. Вони полягають у тому, щоб дестабілізувати Україну, завдати їй шкоду, завдати удар, спробувати придушити економіку.

Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".



16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.



Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.