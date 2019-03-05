Бойові катери РФ заступили на патрулювання акваторії поблизу Кримського мосту: фото

Бойові катери Росгвардії БК-16 розпочали охороняти чорноморське узбережжя поблизу берегів окупованого Криму. Зокрема, – неподалік від незаконно побудованого Кримського мосту.

Так, катери здійснили перехід із анексованого Севастополя до Керчі. Про це інформує прес-служба Росгвардії.

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Катери успішно пройшли ходові випробування в Севастополі і заступили на охорону чорноморського узбережжя. Моряки на катерах БК-16 продовжать виконання службових завдань з охорони акваторій,

– зазначили у Росгвардії.

На знімках та відео, які опублікували у російському відомстві, видно, що бойові катери посилено патрулюють акваторію поблизу Кримського мосту.



Російський катер поблизу Кримського мосту

Що відомо про катери БК-16? Цей водний транспорт оснащений навігаційними і радіотехнічними системами, які дозволяють морякам здійснювати тривалі маневри навіть за поганої погоди. Судна БК-16 у складних погодних умовах здатні виконувати маневри на швидкості до 80 кілометрів на годину.

Зазначимо, що нещодавно з’явилась інформація про те, що Україна разом із міжнародними партнерами готує черговий прохід через Керченську протоку. Так, глава українського МЗС Павло Клімкін вже веде перемовини з Францією та Німеччиною з проханням підтримати операцію.



Росіяни збираються посилено патрулювати чорноморське узбережжя біля анексованого Криму

Імовірно, впровадження Росією нових бойових катерів для патрулювання акваторії поблизу Кримського мосту є зустрічною реакцією на такий намір українців. Слід додати, що Росія останнім часом все частіше проводить військові навчання на території анексованого півострова. Також окупанти стягують до Криму військову техніку та реактивні літаки.

Що таке Кримський міст?Це переправа, яка з’єднує анексований Росією Кримський півострів із Таманським півостровом в РФ. Він незаконно зведений окупантами: 15 травня 2018 року президент РФ Володимир Путін відкрив міст та запустив автомобільний рух по ньому.



Протяжність переправи становить 19 кілометрів. Російські окупанти збираються відкрити залізничний рух по Кримському мосту у 2019 році.