14:42
5 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рогозін захотів втерти носа Ілону Маску. Самотність Кіркорова
      Вєсті Кремля
      21:06, 4 березня
      Вєсті.UA: Рука Кремля керує Порошенком. Захмарні мрії Вілкула
      Вєсті.UA
      19:43, 4 березня
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Бойові катери РФ заступили на патрулювання акваторії поблизу Кримського мосту: фото

      281 Читать новость на русском
      Російські бойові катери патрулюють акваторію Чорного моря
      Російські бойові катери патрулюють акваторію Чорного моря / скрін із відео

      Бойові катери Росгвардії БК-16 розпочали охороняти чорноморське узбережжя поблизу берегів окупованого Криму. Зокрема, – неподалік від незаконно побудованого Кримського мосту.

      Так, катери здійснили перехід із анексованого Севастополя до Керчі. Про це інформує прес-служба Росгвардії.

      Читайте також: Будівництво Кримського мосту створило нові проблеми окупантам: фото

      Катери успішно пройшли ходові випробування в Севастополі і заступили на охорону чорноморського узбережжя. Моряки на катерах БК-16 продовжать виконання службових завдань з охорони акваторій,
      – зазначили у Росгвардії.

      На знімках та відео, які опублікували у російському відомстві, видно, що бойові катери посилено патрулюють акваторію поблизу Кримського мосту.


      Російський катер поблизу Кримського мосту

      Що відомо про катери БК-16? Цей водний транспорт оснащений навігаційними і радіотехнічними системами, які дозволяють морякам здійснювати тривалі маневри навіть за поганої погоди. Судна БК-16 у складних погодних умовах здатні виконувати маневри на швидкості до 80 кілометрів на годину.

      Зазначимо, що нещодавно з’явилась інформація про те, що Україна разом із міжнародними партнерами готує черговий прохід через Керченську протоку. Так, глава українського МЗС Павло Клімкін вже веде перемовини з Францією та Німеччиною з проханням підтримати операцію.


      Росіяни збираються посилено патрулювати чорноморське узбережжя біля анексованого Криму

      Імовірно, впровадження Росією нових бойових катерів для патрулювання акваторії поблизу Кримського мосту є зустрічною реакцією на такий намір українців. Слід додати, що Росія останнім часом все частіше проводить військові навчання на території анексованого півострова. Також окупанти стягують до Криму військову техніку та реактивні літаки.

      Що таке Кримський міст?Це переправа, яка з’єднує анексований Росією Кримський півострів із Таманським півостровом в РФ. Він незаконно зведений окупантами: 15 травня 2018 року президент РФ Володимир Путін відкрив міст та запустив автомобільний рух по ньому.

      Протяжність переправи становить 19 кілометрів. Російські окупанти збираються відкрити залізничний рух по Кримському мосту у 2019 році.

      blog_ava
      Гриценко назвав п'ять кандидатів у президенти, з якими домовляється про об'єднання
      сьогодні
      4838
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Кримський міст Новини Криму Анексія Криму Конфлікт в Азовському морі Чорне море Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Гріхи Конституційного Суду: як система працює на українських президентів
      сьогодні , 14:30 Гріхи Конституційного Суду: як система працює на українських президентів
      Сергій Лещенко 33
      Вибірковий прогрес: у Вінниці, Івано-Франківську та Львові проїзд можна буде оплатити смс-кою
      сьогодні , 14:03 Вибірковий прогрес: у Вінниці, Івано-Франківську та Львові проїзд можна буде оплатити смс-кою
      Ольга Бродська 85
      Забезпечена старість: цінні папери замість злиденної пенсії
      сьогодні , 14:00 Забезпечена старість: цінні папери замість злиденної пенсії
      Яніна Ткачук 158
      Країна-агресор: які війни розпочала Росія після розпаду СРСР
      сьогодні , 13:03 Країна-агресор: які війни розпочала Росія після розпаду СРСР
      Альона Захарова 1219
      Хто за кого, або Моніторинг українських телеканалів
      сьогодні , 12:02 Хто за кого, або Моніторинг українських телеканалів
      Артем Овдієнко 1891
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук