Україна готує новий прохід через Керченську протоку: реакція РФ та США
Україна разом з міжнародними партнерами готує черговий прохід через Керченську протоку. Пояснюють, ми повинні нагадувати Росії, що Азовські води наші.
Глава українського МЗС Павло Клімкін вже веде перемовини з Францією та Німеччиною з проханням підтримати операцію. Можливо, долучать і Велику Британію.
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"Ми також обговорюємо, яким чином ми можемо пройти Керченську протоку. Це питання нашого довірливого діалогу з нашими друзями", – заявив міністр закордонних справ України.
Погрози Росії
Однак російське посольство вже погрожує Лондону. Росіяни й не приховують, що готові знову відкрити вогонь.
Ми повинні чинити так, як потрібно чинити: відкрили вогонь – отримайте відповідь. Якщо там будуть якісь морські піхотинці чи ще хтось, нічого пострибають у воду, ми їх підберемо,
– розповів колишній глава комітету оборони РФ Володимир Комоєдов.
Підтримка США
Українські ж дипломати переконані, що присутність на борту кораблів міжнародних спостерігачів, може запобігти російській агресії. Але спостереження, найімовірніше, буде непрямим. За операцією будуть слідкувати з моря та з повітря. А ось американські військові переконані, що спостерігачі повинні бути саме на борту.
Наступний крок дуже мудрий. Потрібно залучити міжнародних спостерігачів, журналістів. Можете навіть взяти мене на українське судно. І побачимо, чи росіяни таранитимуть цього разу. Якщо ж вони таки зроблять це. То з ним щось цілком неправильно,
– пояснив капітан першого рангу у відставці ВМС США Гаррі Табах.
Необхідність проходу через Керченську протоку
А от входити у Керченську протоку військово-морські кораблі США та НАТО не можуть. Це забороняє угода про співробітництво у використанні протоки та Азовського моря. І цю угоду ще треба денонсувати. Але у будь-якому випадку, переконані експерти, черговий прохід потрібен.
Новий прохід через Керч країні потрібен, оскільки це демонстрація того, що протока є міжнародною, і Україна має на неї таке ж право, як і Росія. Ми не повинні підкорятися людям, які не поважають закони та не поважають міжнародне морське право,
– сказав військовий експерт Михайло Самусь.
Самусь вважає, що українські військові кораблі повинні кожного дня проходити з Азовського моря в Чорне, а потім відразу розвертатися і йти знову з Чорного в Азовське.
Як Росія проявляє агресію в Азовському морі?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Через це у полоні РФ опинилися 24 українських моряків. Нині вони перебувають у московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.
Росія продовжує блокувати в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати понад тиждень. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.
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