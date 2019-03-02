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      Україна готує новий прохід через Керченську протоку: реакція РФ та США

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      Україна разом з міжнародними партнерами готує черговий прохід через Керченську протоку. Пояснюють, ми повинні нагадувати Росії, що Азовські води наші.

      Глава українського МЗС Павло Клімкін вже веде перемовини з Францією та Німеччиною з проханням підтримати операцію. Можливо, долучать і Велику Британію.

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      "Ми також обговорюємо, яким чином ми можемо пройти Керченську протоку. Це питання нашого довірливого діалогу з нашими друзями", – заявив міністр закордонних справ України. 

      Погрози Росії

      Однак російське посольство вже погрожує Лондону. Росіяни й не приховують, що готові знову відкрити вогонь.

      Ми повинні чинити так, як потрібно чинити: відкрили вогонь – отримайте відповідь. Якщо там будуть якісь морські піхотинці чи ще хтось, нічого пострибають у воду, ми їх підберемо,
      – розповів колишній глава комітету оборони РФ Володимир Комоєдов.

      Підтримка США

      Українські ж дипломати переконані, що присутність на борту кораблів міжнародних спостерігачів, може запобігти російській агресії. Але спостереження, найімовірніше, буде непрямим. За операцією будуть слідкувати з моря та з повітря. А ось американські військові переконані, що спостерігачі повинні бути саме на борту.

      Наступний крок дуже мудрий. Потрібно залучити міжнародних спостерігачів, журналістів. Можете навіть взяти мене на українське судно. І побачимо, чи росіяни таранитимуть цього разу. Якщо ж вони таки зроблять це. То з ним щось цілком неправильно,
      – пояснив капітан першого рангу у відставці ВМС США Гаррі Табах.

      Необхідність проходу через Керченську протоку

      А от входити у Керченську протоку військово-морські кораблі США та НАТО не можуть. Це забороняє угода про співробітництво у використанні протоки та Азовського моря. І цю угоду ще треба денонсувати. Але у будь-якому випадку, переконані експерти, черговий прохід потрібен.

      Новий прохід через Керч країні потрібен, оскільки це демонстрація того, що протока є міжнародною, і Україна має на неї таке ж право, як і Росія. Ми не повинні підкорятися людям, які не поважають закони та не поважають міжнародне морське право,
      – сказав військовий експерт Михайло Самусь.

      Самусь вважає, що українські військові кораблі повинні кожного дня проходити з Азовського моря в Чорне, а потім відразу розвертатися і йти знову з Чорного в Азовське. 

      Як Росія проявляє агресію в Азовському морі?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Через це у полоні РФ опинилися 24 українських моряків. Нині вони перебувають у московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Росія продовжує блокувати в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати понад тиждень. Через це українська економіка зазнає чималих збитків. 

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      Теги: Україна – Росія Новини України Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Новини США Павло Клімкін Новини політики
      Джерело: 24 канал
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