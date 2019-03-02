Украина готовит новый проход через Керченский пролив: реакция РФ и США

Украина вместе с международными партнерами готовит очередной проход через Керченский пролив. Объясняют, мы должны напоминать России, что Азовские воды наши.

Глава украинского МИД Павел Климкин уже ведет переговоры с Францией и Германией с просьбой поддержать соглашение. Возможно, приобщат и Великобританию.

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"Мы также обсуждаем, каким образом мы можем пройти Керченский пролив. Это вопрос нашего доверительного диалога с нашими друзьями", – заявил министр иностранных дел Украины.

Угрозы России

Однако российское посольство уже угрожает Лондону. Россияне и не скрывают, что готовы снова открыть огонь.

Мы должны поступать так, как нужно поступать: открыли огонь – получите ответ. Если там будут какие-то морские пехотинцы или еще кто-то, ничего, попрыгают в воду, мы их подберем,

– рассказал бывший глава комитета обороны РФ Владимир Комоедов.

Поддержка США

Украинские дипломаты убеждены, что присутствие на борту кораблей международных наблюдателей, может избежать российской агрессии. Но наблюдение, вероятнее всего, будет косвенным. За операцией будут следить с моря и с воздуха. А вот американские военные убеждены, что наблюдатели должны быть именно на борту.

Следующий шаг очень мудрый. Нужно привлечь международных наблюдателей, журналистов. Можете даже взять меня на украинское судно. И увидим, будут ли россияне таранить в этот раз. Если же они все-таки сделают это, то с ним что-то совсем неправильно,

– пояснил капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах.

Необходимость прохода через Керченский пролив

А вот входить в Керченский пролив военно-морские корабли США и НАТО не могут. Это запрещает соглашение о сотрудничестве в использовании пролива и Азовского моря. И эту сделку еще надо денонсировать. Но в любом случае, убеждены эксперты, очередной проход нужен.

Новый проход через Керчь стране нужен, поскольку это демонстрация того, что пролив является международным, и Украина имеет на него такое же право, как и Россия. Мы не должны подчиняться людям, которые не уважают законы и не уважают международное морское право,

– сказал военный эксперт Михаил Самусь.

Самусь считает, что украинские военные корабли должны каждый день проходить из Азовского моря в Черное, а потом сразу разворачиваться и идти снова из Черного в Азовское.

Как Россия проявляет агрессию в Азовском море? 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Из-за этого в плену РФ оказались 24 украинских моряка. Сейчас они находятся в московских СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Россия продолжает блокировать в Азовском море иностранные суда, которые направляются в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать больше недели. Из-за этого украинская экономика несет большие убытки.