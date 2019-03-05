Боевые катера РФ заступили на патрулирование акватории возле Крымского моста: фото

Боевые катера Росгвардии БК-16 начали охранять Черноморское побережье у берегов оккупированного Крыма. В частности, недалеко от незаконно построенного Крымского моста.

Так, катера осуществили переход из аннексированного Севастополя в Керчь. Об этом информирует пресс-служба Росгвардии.

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Катера успешно прошли ходовые испытания в Севастополе и заступили на охрану черноморского побережья. Моряки на катерах БК-16 продолжат выполнение служебных задач по охране акваторий,

– отметили в Росгвардии.

На снимках и видео, которые опубликовали в российском ведомстве, видно, что боевые катера усиленно патрулируют акваторию вблизи Крымского моста.

Российский катер вблизи Крымского моста

Что известно о катерах БК-16?Этот водный транспорт оснащен навигационными и радиотехническими системами, которые позволяют морякам совершать длительные маневры даже при плохой погоде. Судна БК-16 в сложных погодных условиях способны выполнять маневры на скорости до 80 километров в час.

Отметим, что недавно появилась информация о том, что Украина вместе с международными партнерами готовит очередной проход через Керченский пролив. Так, глава украинского МИД Павел Климкин уже ведет переговоры с Францией и Германией с просьбой поддержать операцию.

Россияне собираются усиленно патрулировать черноморское побережье возле аннексированного Крыма

Вероятно, введение Россией новых боевых катеров для патрулирования акватории вблизи Крымского моста является встречной реакцией на такое намерение украинцев. Следует добавить, что Россия в последнее время все чаще проводит военные учения на территории аннексированного полуострова. Также оккупанты стягивают в Крым военную технику и реактивные самолеты.

Что такое Крымский мост?

Это переправа, которая соединяет аннексированный Россией Крымский полуостров с Таманским полуостровом в РФ. Она незаконно возведена оккупантами: 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин открыл мост и запустил автомобильное движение по нему.



Протяженность переправы составляет 19 километров. Российские оккупанты собираются открыть железнодорожное движение по Крымскому мосту в 2019 году.