Уникальный музей о войне на Донбассе открыли на Харьковщине: красноречивые фото

В Башкировке на Харьковщине, учителя и волонтеры открыли уникальный музей. В нем теперь хранится почти тысяча вещей с фронта и множество историй боли и побед. В частности, представлены блиндаж, буржуйка, гревшая солдат в окопах, и мобильный, с которого больше не позвонить.

За время существования музея в школу уже приезжали гости из Америки, Беларуси и, конечно, разных областей Украины. Экскурсии здесь проводят сами ученики.

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И хоть, на первый взгляд, это обычная школа с шумом на переменах и звонкаим по расписанию, за ней давно закрепили имя – "боевая". Так как именно она расположена в военном городке. Здесь учатся дети бойцов, а до этого учились и они сами.



Экскурсии проводят дети/ Скриншот из видео

Поэтому год назад в школе открыли музей. И первое, о чем в нем говорят – война ближе, чем кажется. Так, в бывшем кабинете заместителя директора сейчас мини-блиндаж – буржуйка, ложки и котелок, закопченные дымом. Они из реальных окопов.



Оружие с войны на Донбассе/ Скриншот из видео

Семиклассник Дмитрий говорит, что ему трудно представить, как оно – жить в укрытии. "У нас бывают акции, когда мы собираем одежду и отвозим. И таким образом помогаем военным согреться, если зима. Потому что в полевых условиях не всегда тепло", – отвечает парень.

Первым экспонатом здесь стала маскировочная сетка. Теперь вещей уже больше тысячи. Ко всему можно прикоснуться, а некоторые вещи даже надеть. Например, бронежилет или каску.



Экспонаты из реальных окопов/ Скриншот из видео

А самая болезненная экспозиция – портреты и вещи бывших школьников и родителей детей, которые с войны не вернулись. Таких – 5.



Портреты погибших военных/ Скриншот из видео

"Это вещи погибшего военного Шапочника Игоря, которому было 19 лет. Эти вещи – кукла-мотанка, телефон и перчатки – были при нем, когда он погиб. Хочется плакать", – рассказывает ученица школы.



Вещи погибшего военного/Скриншот из видео

Однако цель создания музея не умилить кого-то, а показать правду. За экскурсоводов здесь дети. Они проводили экскурсию не только гостям из разных уголков Украины, но и посетителям из Америки и Беларуси.



Музей о современной войне стоит посетить каждому!