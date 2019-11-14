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      Уникальный музей о войне на Донбассе открыли на Харьковщине: красноречивые фото

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      В Башкировке на Харьковщине, учителя и волонтеры открыли уникальный музей. В нем теперь хранится почти тысяча вещей с фронта и множество историй боли и побед. В частности, представлены блиндаж, буржуйка, гревшая солдат в окопах, и мобильный, с которого больше не позвонить.

      За время существования музея в школу уже приезжали гости из Америки, Беларуси и, конечно, разных областей Украины. Экскурсии здесь проводят сами ученики.

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      И хоть, на первый взгляд, это обычная школа с шумом на переменах и звонкаим по расписанию, за ней давно закрепили имя – "боевая". Так как именно она расположена в военном городке. Здесь учатся дети бойцов, а до этого учились и они сами.

      Екскурсії проводять діти
      Экскурсии проводят дети/ Скриншот из видео

      Поэтому год назад в школе открыли музей. И первое, о чем в нем говорят – война ближе, чем кажется. Так, в бывшем кабинете заместителя директора сейчас мини-блиндаж – буржуйка, ложки и котелок, закопченные дымом. Они из реальных окопов.

      Зброя з війни на Донбасі
      Оружие с войны на Донбассе/ Скриншот из видео

      Семиклассник Дмитрий говорит, что ему трудно представить, как оно – жить в укрытии. "У нас бывают акции, когда мы собираем одежду и отвозим. И таким образом помогаем военным согреться, если зима. Потому что в полевых условиях не всегда тепло", – отвечает парень.

      Первым экспонатом здесь стала маскировочная сетка. Теперь вещей уже больше тысячи. Ко всему можно прикоснуться, а некоторые вещи даже надеть. Например, бронежилет или каску.

      Експонати з реальних окопів
      Экспонаты из реальных окопов/ Скриншот из видео

      А самая болезненная экспозиция – портреты и вещи бывших школьников и родителей детей, которые с войны не вернулись. Таких – 5.

      Портрети загиблих військових/ Скріншот з відео
      Портреты погибших военных/ Скриншот из видео

      "Это вещи погибшего военного Шапочника Игоря, которому было 19 лет. Эти вещи – кукла-мотанка, телефон и перчатки – были при нем, когда он погиб. Хочется плакать", – рассказывает ученица школы.

      Речі загиблого військового
      Вещи погибшего военного/Скриншот из видео

      Однако цель создания музея не умилить кого-то, а показать правду. За экскурсоводов здесь дети. Они проводили экскурсию не только гостям из разных уголков Украины, но и посетителям из Америки и Беларуси.

      Музей про сучасну війну варто відвідати кожному!
      Музей о современной войне стоит посетить каждому!

      blog_ava
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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новости Украины Жертвы Вооруженные силы Украины Дети и несовершеннолетние Война на Донбассе Новости Харькова Музеи
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