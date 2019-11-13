В перерывах между перестрелками создавал картины: как ветеран реабилитируется от ужасов войны
Харьковский художник Юрий Нерослик забросил рисование 20 лет назад ради лучшего заработка – подался в IT. Однако именно война вернула мужчину к творчеству. В свободное время, в перерывах между перестрелками, он создавал плакаты на ноутбуке, который взял с собой. С художником пообщались журналисты 24 канала.
Работа за мольбертом спасает мужчину от упоминаний про службу сапером на Востоке. Когда в 2014 году началась война, Юрий отправился добровольцем на фронт. После событий в Иловайске и Дебальцево мужчина получил контузию, травму позвоночника и ноги. Однако даже во время службы на фронте он создавал патриотические плакаты на своем ноутбуке в свободное от перестрелок время.
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Юрий Нерослик в своей мастерской
Уже весной художник закончит свое девятисотое полотно. Картины он создает в небольшой мастерской. Пишет маслом. На полотнах изображены дети, цветы, пейзажи, влюбленные. И никакого упоминания о войне.
Выставки его картин проходят по всей Украине и даже в Америке. Художник признается, что продается творчество нелегко, однако 15% с продажи картин он перечисляет на благотворительность.
Работает за мольбертом Юрий по 12 часов ежедневно
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Войну художник изображает исключительно в социальных плакатах, которые становятся символами общеукраинских флешмобов против российской агрессии и борьбы за пленных.
Художник создал около 3 тысяч патриотических плакатов
Знаменитые плакаты художника теперь украшают конверты Укрпочты
Увидеть картины Юрия можно в Харьковском национальном университете строительства и архитектуры.