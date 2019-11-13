В перерывах между перестрелками создавал картины: как ветеран реабилитируется от ужасов войны

Харьковский художник Юрий Нерослик забросил рисование 20 лет назад ради лучшего заработка – подался в IT. Однако именно война вернула мужчину к творчеству. В свободное время, в перерывах между перестрелками, он создавал плакаты на ноутбуке, который взял с собой. С художником пообщались журналисты 24 канала.

Работа за мольбертом спасает мужчину от упоминаний про службу сапером на Востоке. Когда в 2014 году началась война, Юрий отправился добровольцем на фронт. После событий в Иловайске и Дебальцево мужчина получил контузию, травму позвоночника и ноги. Однако даже во время службы на фронте он создавал патриотические плакаты на своем ноутбуке в свободное от перестрелок время.

Интересно: История бойца, которая вдохновляет: украинский военный разрабатывает аналог экстренной службы 911



Юрий Нерослик в своей мастерской

Уже весной художник закончит свое девятисотое полотно. Картины он создает в небольшой мастерской. Пишет маслом. На полотнах изображены дети, цветы, пейзажи, влюбленные. И никакого упоминания о войне.

Выставки его картин проходят по всей Украине и даже в Америке. Художник признается, что продается творчество нелегко, однако 15% с продажи картин он перечисляет на благотворительность.



Работает за мольбертом Юрий по 12 часов ежедневно

Интересно: Ветераны АТО показали трогательное представление: фото и видео

Войну художник изображает исключительно в социальных плакатах, которые становятся символами общеукраинских флешмобов против российской агрессии и борьбы за пленных.



Художник создал около 3 тысяч патриотических плакатов



Знаменитые плакаты художника теперь украшают конверты Укрпочты

Увидеть картины Юрия можно в Харьковском национальном университете строительства и архитектуры.