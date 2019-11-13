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      В перерывах между перестрелками создавал картины: как ветеран реабилитируется от ужасов войны

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      Харьковский художник Юрий Нерослик забросил рисование 20 лет назад ради лучшего заработка – подался в IT. Однако именно война вернула мужчину к творчеству. В свободное время, в перерывах между перестрелками, он создавал плакаты на ноутбуке, который взял с собой. С художником пообщались журналисты 24 канала.

      Работа за мольбертом спасает мужчину от упоминаний про службу сапером на Востоке. Когда в 2014 году началась война, Юрий отправился добровольцем на фронт. После событий в Иловайске и Дебальцево мужчина получил контузию, травму позвоночника и ноги. Однако даже во время службы на фронте он создавал патриотические плакаты на своем ноутбуке в свободное от перестрелок время.

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      Юрій Нерослік
      Юрий Нерослик в своей мастерской

      Уже весной художник закончит свое девятисотое полотно. Картины он создает в небольшой мастерской. Пишет маслом. На полотнах изображены дети, цветы, пейзажи, влюбленные. И никакого упоминания о войне.

      Выставки его картин проходят по всей Украине и даже в Америке. Художник признается, что продается творчество нелегко, однако 15% с продажи картин он перечисляет на благотворительность.


      Работает за мольбертом Юрий по 12 часов ежедневно

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      Войну художник изображает исключительно в социальных плакатах, которые становятся символами общеукраинских флешмобов против российской агрессии и борьбы за пленных.

      Плакати Юрій Нерослік
      Художник создал около 3 тысяч патриотических плакатов

      Плакати Нерослік
      Знаменитые плакаты художника теперь украшают конверты Укрпочты

      Увидеть картины Юрия можно в Харьковском национальном университете строительства и архитектуры.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Кунинец
      Теги: Новости Украины Новости культуры Война на Донбассе Исскусство
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