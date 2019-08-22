История бойца, которая вдохновляет: украинский военный разрабатывает аналог экстренной службы 91

А мы продолжаем рассказывать о бойцах, которыми стоит гордиться. Виталий Кобрин прошел боевой путь от первой тревоги из-за аннексии Крыма до обороны Луганского аэропорта и все в 80 бригаде. А вернувшись с фронта, взялся за безопасность в собственном городе.

Виталий Кобрин в армии с 2012 года. Во время майдана готов был увольняться из армии, однако аннексия Крыма расставила все на свои места. Уже в марте львовскую 80-тку подняли по тревоге. Далее были 4,5 года на фронте, из которых освобождение Славянска – один из самых ярких эпизодов, который запомнился Виталию.

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"Где находится славянская ТЭС, это был такой первый очень серьезный бой. У нашего подразделения был первый погибший. Это был для нас для нас как удар, так и мотивация. Какой-то страх или опасение заменило другое чувство – чувство мести", – сообщил участник обороны Луганского аэропорта Виталий Кобрин.



Виталий Кобрин в армии

После первых побед и освобожденных городов для десантников началось новое испытание – оборона Луганского аэропорта. Там Виталий узнал, какая она, настоящая цена независимости.

Мне вспоминается 24 августа, как на день независимости враг поздравлял нас с этим днем. Я не помню, чтобы за целый день была маленькая передышка от обстрелов. Целый день на нас сыпали все, что только можно,

– рассказал Виталий Кобрин.

Вернулся к мирной жизни десантник лишь в 2018 году и сразу влился в общественную жизнь родного города. Продолжил получать высшее образование и начал работать в горсовете.

Должен сказать, что человек изменился в правильное нужное русло для Украины. Каждый день приходит с новыми идеями для города, – рассказал заместитель городского головы Винников Богдан Шустер.



Виталий Кобрин

Кроме этого, мужчина побывал на тренингах по безопасности за рубежом и загорелся идеей создать аналог службы 911. Для этого уже даже нашел помещение.

Будет вмещать единый аналитический центр, который будет работать по принципу горячей линии. Также при центре будет находиться подразделение ГСЧС, подразделение полиции, отдел по охране общественной безопасности,

– пояснил участник обороны Луганского аэропорта Виталий Кобрин.

С другими ветеранами создали союз АТОшников. Те, кто защищал мирное небо на востоке, знают как сохранить безопасность дома.

"Оно будет иметь такой положительный вид, когда сами АТОвцы со своим видением, своим сравнением с территории мирной территории после военных действий будут реализовывать свое видение мирного окружающей среды", – добавил боевой побратим Юрий Солиган. Сейчас Виталий много путешествует. Говорил, что больше всего мечтает таки побывать в мирном, но украинском Луганске.