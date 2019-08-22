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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Історія бійця, яка надихає: український військовий розробляє аналог екстреної служби 911

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      А ми продовжуємо розповідати про бійців, якими варто пишатися. Віталій Кобрин пройшов бойовий шлях від першої тривоги через анексію Криму до оборони луганського летовища і все у 80 бригаді. А повернувшись із фронту, взявся за безпеку у власному місті.

      Віталій Кобрин в армії з 2012 року. Під час майдану готовий був звільнятися з війська, проте анексія Криму розставила усе на свої місця. Уже в березні львівську 80-тку підняли по тривозі. Далі були 4,5 роки на фронті, з яких звільнення Слов'янська – один з найяскравіших епізодів, який запам'ятався Віталію.

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      "Де знаходиться слов'янська ТЕС, це був такий перший дуже серйозний бій. У нашого підрозділу був перший загиблий. Це був для нас для нас як удар, так і мотивація. Якийсь страх чи побоювання замінило інше відчуття – відчуття помсти", – повідомив учасник оборони Луганського аеропорту Віталій Кобрин.

      Віталій Кобрин
      Віталій Кобрин в армії

      Після перших перемог та звільнених міст для десантників почалося нове випробування – оборона Луганського аеропорту. Там Віталій дізнався, яка вона, справжня ціна незалежності.

      Мені згадується 24 серпня, як на день незалежності ворог вітав нас з цим днем. Я не пам'ятаю, щоб за цілий день була маленька передишка від обстрілів. Цілий день на нас сипали все, що тільки можна,
      – розповів Віталій Кобрин.

      Повернувся до мирного життя десантник лише 2018 року й одразу влився в громадське життя рідного міста. Продовжив здобувати вищу освіту і почав працювати у міськраді.

      Мушу сказати, що людина змінилася в правильне потрібне русло для України. Кожного дня приходить з новими ідеями для міста, – розповів заступник міського голови Винників Богдан Шустер.

      Віталій Кобрин
      Віталій Кобрин

      Окрім цього, чоловік побував на безпекових тренінгах за кордоном і загорівся ідеєю створити аналог служби 911. Для цього вже навіть знайшов приміщення.

      Буде вміщати єдиний аналітичний центр, який працюватиме по принципу гарячої лінії. Також при центрі буде знаходитись підрозділ ДСНС, підрозділ поліції, відділ з охорони громадської безпеки,
      – пояснив учасник оборони Луганського аеропорту Віталій Кобрин.

      З іншими ветеранами створили спілку АТОвців. Ті, хто захищав мирне небо на сході, знають як вберегти безпеку вдома.

      "Воно буде мати такий позитивний вигляд, коли самі АТОвці зі своїм баченням, своїм порівнянням до території мирної після території військових дій будуть реалізовувати своє бачення стосовно мирного навколишнього середовища", – додав бойовий побратим Юрій Солиган. Зараз Віталій багато подорожує. Казав, що понад усе мріє таки побувати у мирному, але українському Луганську.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО
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