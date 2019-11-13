У перервах між перестрілками створював картини: як ветеран реабілітовується від жахів війни

Харківський художник Юрій Нерослик покинув малювання 20 років тому заради кращого заробітку – подався в IT. Проте саме війна повернула чоловіка до творчості. У вільний час, в перервах між перестрілками, він створював плакати на ноутбуці, який взяв із собою. З художником поспілкувались журналісти 24 каналу.

Робота за мольбертом рятує чоловіка від згадок про службу сапером на Сході. Коли у 2014 році почалась війна, Юрій подався добровольцем на фронт. Після подій в Іловайську та Дебальцеві чоловік отримав контузію, травму хребта та ноги. Проте навіть під час служби на фронті він створював патріотичні плакати на своєму ноутбуці у вільний від перестрілок час.

Цікаво: Історія бійця, яка надихає: український військовий розробляє аналог екстреної служби 911



Юрій Нерослік у своїй майстерні

Вже навесні художник закінчить своє дев’ятисоте полотно. Картини він створює у невеличкій майстерні. Пише маслом. На полотнах зображені діти, квіти, пейзажі, закохані. І жодної згадки про війну.

Виставки його картин проходять по всій Україні і навіть в Америці. Художник зізнається, що продається творчість нелегко, проте 15% з продажу картин він перераховує на благодійність.



Працює за мольбертом пан Юрій по 12 годин щоденно

Цікаво: Ветерани АТО показали зворушливу виставу: фото та відео

Війну митець зображує винятково в соціальних плакатах, які стають символами загальноукраїнських флешмобів проти російській агресії та боротьби за полонених.



Художник створив близько 3 тисяч патріотичних плакатів



Знамениті плакати митця відтепер прикрашають конверти Укрпошти

Побачити картини Юрія можна у Харківському національному університеті будівництва й архітектури.