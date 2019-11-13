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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ

      У перервах між перестрілками створював картини: як ветеран реабілітовується від жахів війни

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      Харківський художник Юрій Нерослик покинув малювання 20 років тому заради кращого заробітку – подався в IT. Проте саме війна повернула чоловіка до творчості. У вільний час, в перервах між перестрілками, він створював плакати на ноутбуці, який взяв із собою. З художником поспілкувались журналісти 24 каналу.

      Робота за мольбертом рятує чоловіка від згадок про службу сапером на Сході. Коли у 2014 році почалась війна, Юрій подався добровольцем на фронт. Після подій в Іловайську та Дебальцеві чоловік отримав контузію, травму хребта та ноги. Проте навіть під час служби на фронті він створював патріотичні плакати на своєму ноутбуці у вільний від перестрілок час.

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      Юрій Нерослік
      Юрій Нерослік у своїй майстерні

      Вже навесні художник закінчить своє дев’ятисоте полотно. Картини він створює у невеличкій майстерні. Пише маслом. На полотнах зображені діти, квіти, пейзажі, закохані. І жодної згадки про війну. 

      Виставки його картин проходять по всій Україні і навіть в Америці. Художник зізнається, що продається творчість нелегко, проте 15% з продажу картин він перераховує на благодійність.


      Працює за мольбертом пан Юрій по 12 годин щоденно

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      Війну митець зображує винятково в соціальних плакатах, які стають символами загальноукраїнських флешмобів проти російській агресії та боротьби за полонених.

      Плакати Юрій Нерослік
      Художник створив близько 3 тисяч патріотичних плакатів

      Плакати Нерослік
      Знамениті плакати митця відтепер прикрашають конверти Укрпошти

      Побачити картини Юрія можна у Харківському національному університеті будівництва й архітектури.

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      Автор: Ірина Кунинець
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини культури Мистецтво
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