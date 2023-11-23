В Украинской правде отмечают, что УП-100 отличается от других, которые определяют состоятельность или влиятельность тех, кто может в него попасть. В издании на первое место была поставлена важная черта человеческого характера – лидерство.

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"Наша команда искренне считает, что люди, которые смогли взять на себя ответственность, которые делали больше, чем даже они сами от себя ожидали, помогают нашей стране выстоять в важнейшей исторической битве за право быть. Потому что для лидерства неважны должности, статус или деньги. Самое яркое доказательство этому – история неизвестного украинского пограничника с острова Змеиный", – отмечают в "Украинской правде".

В рейтинг попал Андрей Садовый

Интересно, что к каждому из героев рейтинга описание писали разные люди. Так, о Андреем Садовом, который находится в категории "Государственное управление", написала его жена Екатерина Кит-Садова. Она подчеркнула, что для городского головы важные люди. Те, для кого и с кем он работает. Также для него важные люди, умеющие воображать, способны реализовывать воображаемое и для которых делом чести является служение обществу Львова.

Звучит немного пафосно, но я не знаю, как упростить требования Андрея. "По каждому делу должен быть человек, который им живет и в нем развивается. По-другому это не работает",

– добавила Екатерина Кит-Садова.

Она отметила, что не удивляется, что нынешняя команда Андрея Садового открыла Unbroken – Национальный реабилитационный центр – через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения. По словам Екатерины Кит-Садовой, этот Центр – воплощение человечности в жизни как Львова, так и Украины.

Готовился к полномасштабному вторжению

Жена Андрея Садового вспоминает лето 2021 года и активность мужа, которая начала ее тревожить. Ей стало казаться, что он готовится к чему-нибудь. Следовательно, она спросила: "Что это вы так готовитесь, как к войне?!".

Вспоминает, что на это он спокойно, но твердо ответил: "Война уже есть. Сейчас только на Востоке. Но мы должны быть готовы, что она придет и сюда".

Жить, быть готовым ко всему и работать, втрое больше,

– сказал Андрей Садовый на вопрос, что делать.

Екатерина Кит-Садова добавила, что 24 февраля 2022 она все равно пережила с оцепенением. Впрочем, вышла из него она с готовым рецептом этого "как быть" – жить и работать, работать, работать.

Заметим, что в рейтинг в этой категории также попали Владимир Зеленский, Михаил Федоров, Дмитрий Кулеба, Сергей Кислица, Рустем Умеров, Алексей Данилов, Оксана Маркарова, Игорь Смилянский, Виталий Ким, Александр Кубраков, Роман Лозинский, Антон Дробович, Борис Филатов и Сергей Марченко.