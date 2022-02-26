Управление действиями тактической авиации РФ происходит с территории Беларуси и временно оккупированной на территории Крыма.

Важно Более 500 бронированных машин, 100 танков, 14 самолетов и даже БУК: сколько уже потеряла Россия

В районе Мозыря находятся батальонные тактические группы 35 общевойсковой армии Восточного ВО, которые могут быть применены для нанесения ударов по объектам на территории Украины.

Установлено временное место нахождения десятков единиц танков в районе Шумское и ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" в районе Косовщина.

Враг неоднократно использовал оперативно-тактическую авиацию в районах Южный и Одесса, по аэродрому Озерное, по объектам гражданской инфраструктуры в Киевской области.