Не буде другої Ялти

Так, можливо будуть складні компроміси з Росією, але Москва у рік 100-річчя створення СРСР "новий СРСР" не отримає.

До теми Загине багато росіян: Байден застеріг Путіна від вторгнення в Україну

Кремль отримав ляпаса, причому, не одного. Це й додаткова американська допомога, і британські поставки зброї, і співпраця в сфері кібербезпеки і навіть доволі чітка позиція Німеччини: ніякого "Північного потоку-2" у випадку атаки на Україну.

Ініціативу перехоплює Захід

Путін отримав процес переговорів зі США і вважав, що перехопив ініціативу. Тепер ініціативу перехоплює Захід.

Путін, звісно, відповість і далі підніме ставки, але Захід теж вже не відступить, інакше виглядатиме слабаком.

Рахунок 2:1 на користь Заходу, але гра далеко не завершена.

Байден застеріг Путіна від нападу на Україну – дивіться відео