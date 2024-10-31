Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий, комментируя опрос группы "Рейтинг" по заказу Евросоюза. Эксперт подчеркивает, что люди доверяют структурам, чьи работники ежедневно рискуют жизнью на фронте.

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В лидерах доверия среди правоохранительных органов – Национальная гвардия и СБУ, часть сил которых непосредственно воюют на самых горячих направлениях. Особенно интересные цифры по СБУ. Уровень доверия здесь рекордно вырос,

– акцентирует Голобуцкий.

"Давайте сравним цифры с теми, что были раньше. До того, как Малюк возглавил СБУ, "Рейтинг" оценивал уровень доверия к Службе на уровне 23%. В СБУ Малюка рейтинг доверия ежегодно рос и сейчас на уровне рекордных 73%. Ни одна другая структура в государстве не продемонстрировала рост доверия в более чем три раза. СБУ доверяет молодежь. В группе до 40 лет показатель доверия более 80%, в группе до 30 лет – 83%. Это при том, что обычно в соцопросах молодые люди настроены более скептически чем старшее поколение", – пишет политолог.

Эксперт считает, что такой рост – последствия результативных спецопераций команды Малюка.

Постоянный "хлопок" для оккупантов, подрывы НПЗ и складов в России, эффективная работа морских дронов СБУ, боевая работа в горячих точках войны, зачистка государства от предателей, "агентов влияния" России и "агентов в рясах" – это ключевые факторы, которые влияют на рекордные показатели доверия,

– резюмирует Голобуцкий.

Коротко об опросе группы "Рейтинг"

Группа "Рейтинг" провела опрос общественного мнения по заказу Евросоюза. Согласно результатам, уровень доверия к СБУ достиг отметки 73% и стал самым большим за весь период независимости. В то же время Государственной пограничной службе доверяют 54% респондентов, Национальной полиции и МВД – по 48%. ГБР получило уровень доверия 45%, Национальное антикоррупционное бюро, Генеральная прокуратура и Государственная таможенная служба – около трети опрошенных выражают доверие к ним. А самые низкие показатели доверия группа "Рейтинг" зафиксировала к судебной власти: только 25% украинцев выразили доверие, тогда как 72% – недоверие.