Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг". В целом ситуация в Одесской области – стабильная.

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Жители Одесщины хотят вернуть улицам украинские названия

В ОК "Юг" отметили, что контрдиверсионные мероприятия в Одесской области имеют в результатах не только количественные, но и качественные показатели.

Уровень патриотизма и сознания среди населения региона не отвечает ожиданиям диверсантов. Общества активизировали работу по обсуждению вопросов переименования улиц, переулков, площадей, скверов и других объектов,

– рассказали защитники.

Местные жители намерены вернуть улицам исторические названия, имеющие привязку к конкретным территориям, или присвоить им названия в честь выдающихся украинских деятелей прошлого и современных героев.

В то же время корабельные группировки кафиров в Черном море продолжают держать под угрозой ракетные удары как Юг Украины, так и другие регионы. Захватчики также могут применять ракетные комплексы из Крыма и стратегической авиации.

Поэтому в ОК "Юг" призвали украинцев соблюдать нормы и правила безопасности и не пренебрегать предупреждением о воздушной тревоге. Кроме того, следует тщательно проверять информацию, чтобы не становиться жертвами фейковых вбросов россиян, и не распространять информацию, которая может сориентировать врага в его действиях.

Смотрите обращение представителя ОК "Юг":

Кратко о потерях россиян в Украине

С начала войны украинские защитники уже ликвидировали 29,6 тысяч российских захватчиков. В течение суток 25 мая наши военные уничтожили 150 кафиров. Кроме того, Россия продолжает стремительно терять технику.

Бойцы ВСУ уже несколько раз разбивали оккупантов в Белогоровке Луганщины. Там захватчики строили переправу через Северский Донец. Работа в них проходила не слишком успешно и почему русские возводили переправу в одном и том же месте. Каждый раз защитники их там разбивали. По информации СМИ, только в Белогоровке уничтожили уже 400 захватчиков.

В то же время на Юге, некоторые территории которого находятся во временной оккупации, изрядно активизировалось партизанское движение. Кроме этого, 25 мая украинским военным удалось ликвидировать около 20 вражеских солдат. Количество раненых пока неизвестно.

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