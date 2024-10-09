Об этом фон дер Ляйен заявила во время часа дебатов с Виктором Орбаном в Европарламенте. Глава венгерского правительства ответил ей.

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Фон дер Ляйен напомнила Орбану советскую оккупацию

Руководительница Еврокомиссии возмутилась, что в Европе все еще есть те, "кто обвиняет в войне не захватчика и не жажду Путина к власти, а жажду свободы Украины".

Поэтому я хочу спросить их, обвинили бы они когда-нибудь венгров в советском вторжении в 1956 году? Обвинили бы они чехов, или словаков в советских репрессиях 1968 года? Обвинили бы они когда-нибудь литовцев в советских репрессиях 1991 года?

– обратилась фон дер Ляйен к Виктору Орбану.

Она отметила, что европейцы могут иметь разную историю и разные языки, однако "не существует европейского языка, в котором мир является синонимом капитуляции, а суверенитет – синонимом оккупации". Президент Еврокомиссии добавила, что Евросоюз продолжит оказывать политическую, финансовую и военную поддержку украинскому народу.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство относительно продолжения закупки российского ископаемого топлива Будапештом. По его словам, Венгрия стала единственной страной в ЕС, которая не искала альтернативные источники энергии, а искала альтернативные способы продолжить торговлю с Россией.

Президент Еврокомиссии также возмутилась решением венгерского правительства предоставлять визы россиянам без дополнительных проверок.

"Если мы совместно боремся с организованной преступностью и демонстрируем солидарность между собой, говоря о том, кого впускать, как может произойти, что венгерское правительство приглашает граждан России в наш союз без дополнительных проверок на безопасность?", – спросила она.

Премьер Венгрии ответил

Премьер Венгрии Виктор Орбан отреагировал на слова президента Еврокомиссии. Он заявил, что венгерская борьба за свободу в 1956 году и война в Украине "нет ничего общего, а любое сравнение является ошибкой".

Ошибочно делать сравнение между этими двумя вещами от чьего-то имени и я отвергаю любое сравнение с борцами за свободу 1956 года,

– сказал Виктор Орбан.

Венгерский лидер также заявил, что Еврокомиссия имеет ошибочную политику в отношении войны в Украине. Он заявил, что если ЕС хочет победы, то должен изменить "проигрышную стратегию". Орбан предложил сосредоточиться на прекращении огня.

"Я думаю, что вы должны учитывать, что в каждой войне должна быть дипломатическая работа. Мы должны иметь коммуникацию, прямые и опосредованные контакты. Если мы этого не сделаем, то мы еще глубже погрузимся в войну, и ситуация будет еще более отчаянной", – объяснил Орбан свои контакты с Путиным.

Премьер Венгрии также ответил фон дер Ляйен относительно предоставления разрешений на работу для россиян. По его словам, Венгрия предоставила только 3 тысячи соответствующих документов в прошлом году. В то же время Орбан отметил, что в Германии, откуда президент ЕК родом, работает 300 тысяч россиян.