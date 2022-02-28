Путин подставил всех россиян

Будучи гражданами Российской Федерации, мы – члены Антивоенного Комитета России – против своей воли оказались ответственными за нарушение международного права, военное вторжение и массовую гибель людей.

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Чудовищность совершенного преступления не оставляет возможности промолчать или проявить пассивное несогласие.

Для выросших на идеалах освобождения мира от нацизма людей захватническая война – самое страшное и постыдное явление. Непротивление такой войне является пособничеством. А противодействие – единственно возможной и достойной линией поведения.

Антивоенный Комитет России базируется на простом, но очень важном для нас принципе. Есть четкая разница между россиянами – недобровольными участниками путинских авантюр – и теми, кто осознанно помогает путинскому режиму в братоубийственной агрессии.

Преступление и наказание

Мы несем моральную ответственность за то, что не смогли предотвратить войну, что допустили вероломное нападение российских войск на соседнюю страну.

Но непосредственные участники вторжения – разрабатывавшие план генералы и политическое руководство России – должны быть названы военными преступниками.

Каждый из них в отдельности и все они вместе должны понести наказание за содеянное. Для совершенных ими преступлений не существует сроков давности и им должно быть воздано по заслугам, сколько бы долго миру и их жертвам ни пришлось этого ждать.

Антивоенный комитет России обращается к правительствам мира с требованием занять принципиальную позицию по отношению к нарушителям международного права.

Антивоенный комитет обращается ко всем настоящим патриотам России с призывом консолидироваться в борьбе с агрессивной диктатурой Владимира Путина вне зависимости от любых политических разногласий, идеологических расхождений и личных симпатий или антипатий.

В России страшная паника – смотрите видео:

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