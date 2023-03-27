Об этом боксер и соучредители проекта Сергей Лапин и Николай Удянский, а также СЕО биржи Qmall рассказали нашим журналистам. Также проморолик происшествия размещен в инстаграмме Александра Усика.

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Для меня Ready to Fight – оптимальное решение. Больше всего меня поражает, что в одной экосистеме удалось собрать все необходимое для построения карьеры – промоутеров, тренеров, спортивные залы и арены, врачей, массажистов, другие сервисы. Это действительно качественно новое революционное решение в спорте,

– говорит чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик.

Один из кофаундеров проекта Сергей Лапин добавляет, что Ready to Fight удалось решить основную проблему спортивного менеджмента – систематизировать все необходимые для спортсмена сервисы в одном месте, что значительно экономит время, дает возможность выбора лучших специалистов и создает конкуренцию среди представителей спортивной инфраструктуры. Это в свою очередь повышает качество подготовки спортсменов и их результаты на ринге.

Украинская компания QMALL – ведущая криптобиржа и торговая площадка NFT в Восточной Европе. С большой, динамичной командой, имеющей большой опыт в разработке продуктов с блокчейном и реализации проектов, готовых к Web3, QMALL идеально подходит для разработки и интеграции блокчейн – технологий в платформу Ready to Fight,

– продолжает Лапин, объясняя, почему своими партнерами избрали именно эту криптобиржу.

"Перспективные боксеры часто теряют свой талант, не имея возможности полноценно тренироваться и достигать результатов из-за отсутствия достойного финансового обеспечения. Ready to Fight дает возможность молодым людям достойно монетизировать свой талант, – продолжает СЕО криптобиржи Qmall Богдан Прилепа. – Мы решили эту проблему путем внедрения блокчейн-технологий в спортивную индустрию".

Мы разрабатываем блокчейн-продукты уже давно, но этот проект стал особенным для нас, – рассказывает кофаундер проекта Николай Удянский. – По нашим смелым замыслам, он сменит бокс навсегда и мы уже видим положительные результаты нашей работы.

Ready to Fight, построенный на собственном блокчейне, созданном в партнерстве с популярной украинской криптовалютной биржей QMALL. Это позволило создать уникальный токен Ready to Fight (RTF), который теперь позиционируется как единая валюта на платформе и фактически является "сердцем" проекта.

Как это работает

Ready to Fight построила пространную экосистему, которая теперь поддерживается блокчейном и может похвастаться широким спектром функций, таких как:

монетизация успеха избранного спортсмена путём развития экосистемы;

поддержка любимого боксера за счет пожертвований;

предоставление доступа к специальному контенту;

возможность изучить новейшие методы реализации продуктов и услуг.

Платформа создала уникальную экосистему токеномики, в основе которой лежит RTF. Для лучших спортсменов на платформе генерируется 1 000 000 именных токенов, уникальных для этого спортсмена. Эти токены замораживаются, пока не будут проданы через IDO или пока боксер не сохранит определенную сумму средств, что поможет создать спрос и ценность в экосистеме.

Кроме того, каждый боксер обязан реинвестировать свои доходы от платформы наоборот в свой собственный токен в течение пяти лет. Токен каждого боксера торгуется исключительно токеном RTF, при этом все товары и услуги на платформе можно купить только при токене RTF.

В настоящее время на платформе открыты частные продажи 125 000 000 токенов RTF.

Регистрация и участие в экосистеме бесплатно. Так что открывайте безграничные возможности вместе с блокчейн-технологиями и токеном RTF, мы будем рады каждому новому участнику,

– подытожили основатели проекта.

Напомним, уникальный стартап Ready to Fight начал свою работу на мировом рынке несколько месяцев назад. Эта платформа, с помощью которой боксерское сообщество просто и эффективно может решать свои проблемы и параллельно зарабатывать деньги.