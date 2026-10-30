Усиление проверок и мониторинг: Драпатый подписал приказ о работе ВЛК

Подробности сообщил изданию "Интерфакс-Украина" представитель Главного управления по коммуникациям ВС Украины майор Дмитрий Лиховой.

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Что известно об усилении контроля над ВВК?

В армии вводится постоянный надзор за решениями медицинских комиссий и проверка обоснованности их заключений. Также существенно усиливается надзор за процедурой направления военнообязанных на осмотры.

В Генеральном штабе отметили, что подписанный приказ направлен на комплексное изменение подходов к проведению медицинских комиссий.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-майор Михаил Драпатый подписал приказ о существенном усилении контроля за работой военно-лечебных комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Приказ направлен на повышение качества медицинских осмотров военнообязанных, предотвращение призыва на военную службу граждан, которые по состоянию здоровья не могут ее проходить, а также предотвращение любых проявлений коррупции во время мобилизационных мероприятий– сообщили в Генштабе.

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Согласно приказу, особое внимание будет уделяться случаям, когда человека сначала признали годным, а впоследствии установили его негодность из-за заболеваний, не связанных с прохождением службы.

Медицинские учреждения и конкретные врачи будут нести личную ответственность за фиктивные или небрежные заключения.

Обучение врачей и проверка реестров

Дмитрий Лиховой отметил, что отдельный акцент военные чиновники делают на более детальном обследовании лиц с хроническими заболеваниями, которые могут обостриться уже в первые месяцы прохождения службы.

По результатам постоянного мониторинга уполномоченные органы будут проводить регулярные инспекции.

Для председателей и членов ВЛК при ТЦК и СП будут регулярно организовываться специальные курсы, в частности по современным стандартам диагностики во время медицинских осмотров. Кроме того, усиливается контроль за тем, как должностные лица ТЦК и СП направляют военнообязанных на медицинские осмотры, оформляют документы и вносят информацию в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов– говорится в комментарии.

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Представитель Генштаба подчеркнул, что утвержденные нововведения соответствуют принципам честной оценки реального положения дел, которые главнокомандующий обнародовал в сентябре.

"Среди них – честная оценка реального положения дел, готовность признавать ошибки и исправлять их. Ведь проблемы, которые замалчивают или игнорируют, только усугубляются. Каждый выявленный недостаток должен быть проанализирован и устранен. А жизнь и здоровье людей должны быть приоритетом на всех этапах военной службы", – резюмировали в Генштабе.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что военнообязанные, которых местные ВВК признали негодными к службе, месяцами ждут утверждения этого решения вышестоящими комиссиями.

Из-за задержек в электронных реестрах не появляется отметка об исключении из учета, мужчин могут повторно направить на медосмотр. Адвокат Евгений Филипец пояснил, что документы иногда несколько раз возвращают из-за формальных ошибок. В результате человек остается на учете, несмотря на заключение о негодности.

По словам юриста, такие задержки могут длиться до года. После этого ТЦК может заявить, что заключение ВВК уже неактуально, и потребовать повторного прохождения комиссии. Филипец считает такой подход незаконным.