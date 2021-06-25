Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. Он отметил, что до конца сессии – 2 пленарные недели, поэтому Рада будет работать в усиленном режиме.
К теме Нужен закон о лоббизме, – Разумков объяснил, как стоит дополнить закон об олигархах
Во вторник и четверг мы соберемся на внеочередные заседания, где планируем принять несколько важных, срочных законопроектов,
– уточнил Корниенко.
Что планируют рассматривать
- 29 июня – законопроекты о национальном сопротивлении, об увеличении численности ВСУ, о критической инфраструктуре. Во втором чтении будут голосовать за возвращение "чернобыльских льгот".
- 1 июля рассмотрят законопроект о "Большой реставрации", а также инициативу о реформе Государственной архитектурно-строительной инспекции. Планируют взяться за законопроекты по судебной реформе и за пакет законопроектов о статусе олигархов.
Это базовый закон о статусе олигархов, который начнет процесс деолигархизации и поможет Украине избавиться от их влияния на политику и медиапространство,
– пояснил Корниенко.
Документ направили на рассмотрение Рады еще в июне
Отметим, что законопроект о статусе олигархов инициировал президент Владимир Зеленский в апреле 2021 года. Уже в июне документ подали на рассмотрение Верховной Рады.