Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. Он отметил, что до конца сессии – 2 пленарные недели, поэтому Рада будет работать в усиленном режиме.

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Во вторник и четверг мы соберемся на внеочередные заседания, где планируем принять несколько важных, срочных законопроектов,

– уточнил Корниенко.

Что планируют рассматривать

29 июня – законопроекты о национальном сопротивлении, об увеличении численности ВСУ, о критической инфраструктуре. Во втором чтении будут голосовать за возвращение "чернобыльских льгот".

– законопроекты о национальном сопротивлении, об увеличении численности ВСУ, о критической инфраструктуре. Во втором чтении будут голосовать за возвращение "чернобыльских льгот". 1 июля рассмотрят законопроект о "Большой реставрации", а также инициативу о реформе Государственной архитектурно-строительной инспекции. Планируют взяться за законопроекты по судебной реформе и за пакет законопроектов о статусе олигархов.

Это базовый закон о статусе олигархов, который начнет процесс деолигархизации и поможет Украине избавиться от их влияния на политику и медиапространство,

– пояснил Корниенко.

Документ направили на рассмотрение Рады еще в июне

Отметим, что законопроект о статусе олигархов инициировал президент Владимир Зеленский в апреле 2021 года. Уже в июне документ подали на рассмотрение Верховной Рады.