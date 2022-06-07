Об этом она заявила в ходе телемарафона. Жена украинского военного подчеркнула, что не владеет достоверной информацией о том, в каком состоянии ее муж, передает 24 канал.

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Говорят, что условия удовлетворительные, но это невозможно проверить

Екатерина Прокопенко рассказала, что родные защитников "Азовстали" создали ассоциацию. Благодаря ей удается поддерживать связь и делиться той информацией, которая где-то выныривает.

Что касается условий, в которых находятся военные, то их называют удовлетворительными. По крайней мере, так говорят.

В принципе, это единственная информация, которая у нас есть. Единственное, что мы планируем – привлечь Красный Крест. Все же его обязанность как раз исследовать и показать действительные условия,

– подчеркнула она.

Екатерина Прокопенко добавила, что информацию об условиях предоставляет только российская сторона . И не факт, что видео, в которых сняты военные, не срежиссированы. Так что украинской стороне сейчас необходима независимая сторона, независимые журналисты. Также важна поддержка мониторинговой миссии Красного Креста.

Жена защитника Мариуполя добавила, что в Красном Кресте стремятся посетить украинские военные. Но этого недостаточно, потому что решает здесь российская сторона. А в стране-агрессорке не слишком заинтересованы в том, чтобы Красный Крест увидел реальную ситуацию.

Родные защитников "Азовстали" планируют пообщаться с представителями организации в Киеве . В ходе этого можно будет планировать дальнейшие действия. Не исключает Екатерина Прокопенко того факта, что с Красного Креста уже наведывались в наши военные.

Сейчас переговорами об обмене занимается ГУР

Екатерина Прокопенко убеждена, что в ведомстве к вопросу обмена защитников "Азовстали" относятся максимально серьезно . Она верит в работу ГУР, а также питает надежды на то, что все удастся.

Что касается самих военных, то украинцев жена военного попросила не забывать о них . Она подчеркнула, что необходимо говорить о защитниках "Азовстали", делиться их фотографиями и историями. Все это позволит ускорить возвращение домой.

Жена защитника "Азовстали" рассказала, что ее номер выложили на российских ресурсах. Теперь она получает угрозы . Женщина уверена, что это делают для того, чтобы дестабилизировать психическое состояние.

Достойный внимания Данилов рассказал, что условия защитников "Азовстали" не комфортны, но хотя бы удалось спасти им жизнь: смотрите видео