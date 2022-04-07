Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отправился на встречу министров стран НАТО в Брюсселе.

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По словам Кулебы, у него там только три важных вопроса – оружие, оружие и оружие. Кулеба призвал Альянс предоставить больше вооружений, включая самолеты, тяжелые системы противовоздушной обороны, ракеты и бронетехнику. Ведь успехи украинской армии на поле сражения позволят остановить эту войну.

"Мы должны говорить и искать пути, чтобы остановить эту войну. Хотя я буду честен с вами, это очевидно, что позиции делегаций на переговорах будут определены успехом соответствующей армии на поле боя и влиянием санкций, наложенных на Россию. Это два критерия, которые делают наши позиции более сильными во время переговоров", – отметил Кулеба.

Пока не известно, когда состоится следующий раунд переговоров между Украиной и Россией. В данный момент стороны не подписали никаких договоренностей.