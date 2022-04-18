Российские оккупанты после провала своих планов в войне с Украиной пытаются выторговать лучшие позиции угрозами и шантажом. Одним из рычагов врага является тактическое ядерное оружие.

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Ядерное оружие – это только угроза

Кирилл Буданов убежден, что громкие угрозы врага по поводу ядерного оружия – это лишь элемент торга, поэтому их не следует воспринимать всерьез. Об этом глава ГУР МОУ рассказал в эфире телемарафона.

Успокойтесь все, это только угрозы. Это элемент торга, элемент шантажа всего мира, и все это понимают,

– заявил Буданов.

Также он добавил, что даже если Россия решится на такой шаг, воплотить его в реальность не так легко, как рассказывают оккупанты. Попытки воплотить такой сценарий могут, но вряд ли он станет реальностью.

Важно – что такое тактическое оружие и чем оно опасно: видео