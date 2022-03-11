Гендиректор Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" Николай Шульга отметил, что с российской стороны на территорию центра попали уже несколько снарядов.

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Основу ядерной установки пока не затронули обстрелы

И слава Богу, что основная часть установки не задета,

– подчеркнул Шульга.

Он пояснил, что в рабочем состоянии установка не представляет никакой опасности. Но если по какой-то причине произойдет физическое разрушение этой установки, то возможен выход извне топлива, радиоактивных элементов. Это будет большая проблема для окружающей среды.

"Зона радиоактивного заражения в этом случае может быть такова, что повысится радиационная ситуация на месте, и дальше если это пойдет наружу – это радиоактивное заражение местности", – добавил Шульга. Он отметил, что делают все, чтобы этого не произошло.

Установку пока заглушили

Гендиректор центра также рассказал, что институт имеет такой же статус, как и атомные станции в Украине – ядерного агента. На территории центра создается физическая установка – источник нейтронов, работающий в режиме подкритической сборки, является ускорителем электронов. В 2021 году произошел физический запуск установки.

Это означает, что в установку загрузили ядерное топливо (37 твэлов) и ведется дальнейшая работа, чтобы вывести установку на необходимые параметры.

Установка в настоящее время заглушена. Никакой опасности она не представляет,

– заверил Шульга.

Вблизи установки все время находятся дежурные, которые следят за вопросами безопасности, происходящего контроля.

Кроме того, отметил Шульга, из этих твэлов невозможно сделать ядерное оружие: "Прошедшие в последнее время фейки, что в нашем институте ведутся работы по созданию ядерного оружия – это абсолютная неправда".

Все, что в институте проводится, это проводится со стороны МАГАТЭ, не имеющего никаких замечаний.

Напомним, что 6 марта оккупанты обстреляли из "Градов" Харьковский физико-технический институт, где расположена ядерная установка "Источник нейтронов". В ее активной зоне загружено 37 топливных ядерных элементов.