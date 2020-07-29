Для модернизации инфраструктуры электросетей в Украине необходимо ввести стимулирующее регулирование для операторов системы распределения по европейскому образцу – ставка возврата инвестиций не меньше WACC (средневзвешенной стоимости капитала) начислением на все активы компаний.

Конкурентоспособная, современная и надежная система электросетей Украины позволит избежать энергетическое принуждение Кремля. Такое мнение высказал Ариэль Коэн, директор программы энергетического роста и безопасности Международного центра налогов и инвестиций, в статье для Международного энергетического издания.

Эксперт отмечает, что электросети, которые были унаследованы от Советского Союза, остро нуждаются в модернизации. Необходимые инвестиции оцениваются до 12,5 миллиардов долларов к 2030 году. Каждый километр электросети требует 1500 долларов США в год, а сейчас тратится 200 долларов. По мнению Ариэля Коэна, нынешняя устаревшая тарифная методология оставляет сектор непривлекательным для частных инвестиций, а следовательно снижает инвестиционную привлекательность страны и тормозит экономическое развитие.

Модернизация энергосистемы в Украине является жизненно важным для привлечения иностранных инвестиций, поддержки возобновляемых источников энергии и обеспечение надежного энергообеспечения в отрасли высоких технологий,

– подчеркивает Ариэль Коэн.

Решение проблемы модернизации электросетей Коэн видит в внедрении стимулирующего регулирования европейского образца, а именно – норма прибыли не может быть ниже средневзвешенной стоимости капитала (WACC) в стране. Эта ставка должна быть одинаковой для всех активов. Такой подход показал эффективность в Чехии, Венгрии, Польши и Румынии.

"Мы считаем, что такой подход позволит не только поддерживать и ремонтировать устаревшую сеть, но и реализовать давно просроченную приватизацию нескольких операторов системы распределения, которые до сих пор находятся в государственной собственности".

Эксперт убежден, что если реформы не состоятся, западные инвесторы могут покинуть Украину, как это было ранее в 2013 году. До марта 2013 года американской компании "AES Corporation" принадлежали две региональные дистрибуторские компании (Киевоблэнерго и Ровнооблэнерго), но через неблагоприятную бизнес-среду "AES Corporation" продала эти активы и покинула украинский рынок.

Напомним, ранее в.и.о. министра энергетики Ольга Буславець подчеркнула, что стимулирующее тарифообразование действительно является механизмом который работает в других странах и зарекомендовал себя как единственно возможный, который подтверждает и предоставляет возможность инвестировать в сеть.