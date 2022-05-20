Московия напала на Украину, производящую сельхозпродукцию для мира, следовательно – все (и Украина) должны идти на уступки Московии, потому что как мир без еды?

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Ложная логика

А еще Путину нужно идти на уступки, чтобы он "сохранил лицо", ведь он – опасный психопат, желающий всех убить.

Поскольку среди лидеров Украины опасных психопатов нет, и никто всех выбить не угрожает, то и беспокоиться об их лице тоже не стоит?

Если московиты убивают мирных украинцев, насилуют, пытают – это агрессия. Когда украинцы достойно отвечают на агрессию, уничтожая московитов, – это уже "эскалация".