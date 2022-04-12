Россияне стирают с лица земли поселки в Луганской области

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

Внимание За ночь россияне уничтожили 7 домов в Луганской области, есть жертвы, – Гайдай

Мариупольский сценарий уже повторяется в Рубежном, городе Попасная, во всех населенных пунктах Луганской общины. Они находятся под постоянными обстрелами 47 дней. "Утюжат" по поселкам всем, что есть: это и минометы, танки, артиллерия, "Грады", "Смерчи", "Ураганы", "Точка-У", авиацией бомбят – каждый день,

– подчеркнул Гайдай.

В то же время, наши защитники отбивают атаку за атакой, но города россияне разрушают.

У оккупанта одна цель

Гайдай добавил, что российским оккупантам не нужны люди, женщины и дети. Им также все равно на инфраструктуру – им нужно отчитаться, что они вышли на админграницы Луганской области.

Российский сценарий будет как в Мариуполе, – Гайдай о большом бое за Донбасс: смотреть видео