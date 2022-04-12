Россияне стирают с лица земли поселки в Луганской области
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.
Внимание За ночь россияне уничтожили 7 домов в Луганской области, есть жертвы, – Гайдай
Мариупольский сценарий уже повторяется в Рубежном, городе Попасная, во всех населенных пунктах Луганской общины. Они находятся под постоянными обстрелами 47 дней. "Утюжат" по поселкам всем, что есть: это и минометы, танки, артиллерия, "Грады", "Смерчи", "Ураганы", "Точка-У", авиацией бомбят – каждый день,
– подчеркнул Гайдай.
В то же время, наши защитники отбивают атаку за атакой, но города россияне разрушают.
У оккупанта одна цель
Гайдай добавил, что российским оккупантам не нужны люди, женщины и дети. Им также все равно на инфраструктуру – им нужно отчитаться, что они вышли на админграницы Луганской области.
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