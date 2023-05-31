По имеющимся данным, взрыв прогремел в Межирицкой общине Павлоградского района. По данным местных властей, мишенью врага стало транспортное предприятие.

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Ранение получил мальчик

Легкое ранение получил 8-летний мальчик. Лечится дома. Есть разрушение. Информация уточняется,

– отметил глава ОВА Сергей Лысак.

Уточнил информацию глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. Он отметил, что у мальчика порезы руки.

Последствия атаки Межирицкого общества утром 31 мая / Фото с телеграма Лисака и Лукашука​

Что касается повреждений, то их получили окна и двери в двухэтажке, частном доме. Также изуродованы гаражи в результате атаки. Известно, что вспыхнул пожар, но его уже успели ликвидировать.

Отметим, что в 05:21 воздушная тревога звучала в Днепропетровской области. Уже в 6 часов были отбои. А уже в 06:01 сообщали об угрозе артобстрела в Никополе и Марганце. Через несколько минут снова были отбои.

Николай Лукашук также отметил, что поздно вечером 30 мая россияне атаковали дронами-камикадзе Марганецкую общину на Никопольщине. К счастью, обошлось без пострадавших. До сих пор ведется обследование территории обстрела.