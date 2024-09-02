Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил 24 Каналу, что тогда объем акциза будет соответствовать европейскому. Впрочем стоит обратить внимание на различия в заработных платах, которые получают в Украине и за рубежом.

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Что получит Украина от повышения акцизов

Мы ожидаем еще двух решений по акцизам на алкоголь и табак. Стоит понимать, что если акциз меньше, то появляется интерес заниматься контрабандой табака, алкоголя и топлива из Украины в Европейский Союз. На разнице в ценах можно получать сверхприбыль.

Яркий пример – табак. В Европе минимум 90 евро за тысячу сигарет, в Украине – 45. С акцизами на топливо та же история. Каждая страна определяет свой, но минимальный уровень должен быть для всех одинаковым,

– рассказал Олег Пендзин.

Если война будет продолжаться, то все средства от акцизов на топливо, пойдут на нужды безопасности и обороны. В украинском бюджете серьезный дефицит, перед страной стоит вопрос откуда брать деньги. Акциз в этом смысле может помочь.

Теоретически доходы от акциза на топливо должны поступать в дорожный фонд, а из него финансировать строительство дорог. Сейчас эти средства пойдут в общий бюджетный фонд и их направят на безопасность и оборону,

– пояснил экономист.

Также следует понимать, что чем ближе мы будем к Европе, тем выше у нас будут становиться зарплаты. Если между Украиной и ЕС будет меньше формальных юридических границ, то уровень жизни начнет быстрее выравниваться. Работодатели будут бояться потерять работника, который может легко переехать за границу и начать там работать за большие деньги.

"Чем прозрачнее границы, тем быстрее будет заходить европейский уровень оплаты, которого все мы хотим. Однозначно это приведет к росту цен. Но сильно они не вырастут, потому что Украина является аграрной страной, продукты питания останутся в тех же пределах", – добавил Олег Пендзин.

Кроме этого улучшатся вопросы безопасности. Ведь ни один инвестор не придет в Украину создавать рабочие места, если будет знать, что может прилететь ракета и уничтожить его предприятие. А уже после окончания войны наше государство может достаточно быстро интегрироваться в Европейский Союз.