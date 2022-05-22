В Генштабе Вооруженных сил Украины отметили, что на 6:00 утра 22 мая 2022 года противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

Тема Наступление на Северодонецком и Авдеевском направлениях: врага отбросили на старые позиции

Российские захватчики продолжают наносить ракетные и авиационные удары по территории Украины. При этом враг увеличил интенсивность применения авиации в целях уничтожения критической инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий.

Генштаб предупредил об угрозе из Беларуси

Как сообщили в Генштабе ВСУ, на Полесском и Волынском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси ужесточили ведение разведки. В приграничных районах Гомельской области зафиксировали развертывание дополнительных средств радиоэлектронной разведки.

Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам на территории Украины,

– отметили в Генштабе.

Российские оккупанты на Северском направлении продолжают вести обстрелы населенных пунктов и инфраструктурных объектов в Сумской и Черниговской областях. Враги совершили обстрелы в районах таких населенных пунктов:

Бояро-Лежачи;

Улиця;

Бунякино;

Горки;

Гремяч;

Муравьи.

Какая ситуация в Харьковской области и на Донбассе

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия для удержания занимаемых рубежей на Харьковском направлении и недопущения выхода наших войск на государственную границу.

Там российское военное управление использует силы отдельных подразделений из состава 6 общевоинской армии Западного военного округа и балтийского флота. Кроме того, захватчики готовятся возобновить наступление на Славянск.

Группировка сил противника проводит подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении,

– отметили в Генштабе Вооруженных сил.

За предыдущие сутки оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дибровное и Долгенькое.

В Белгородской области противник развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Кроме того, враг увеличивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.

В Генштабе сообщили, что на Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

Российские оккупанты нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубовка и Бахмут. На Лиманском направлении же активных боевых действий противник не вел.

Захватчики обстреляли объекты инфраструктуры в районе следующих населенных пунктов:

Лиман;

Озерное;

Закутное;

Дибрава;

Серебрянка.

Враг ведет штурмовые действия

С применением минометов и ствольной артиллерии на Северодонецком направлении враг обстреливает позиции Сил обороны вдоль всей линии столкновения, сосредоточил усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.

В последние сутки противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищево и Смоляниново.

Наступление отбито, враг понес потери и был вынужден отойти на старые позиции,

– заверили в Генштабе.

Впрочем, на Бахмутском направлении при поддержке артиллерии противник пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липовое и Васильевка. Там продолжаются активные бои.

На Авдеевском направлении российские оккупанты понесли потерю в районе населенного пункта Красногоровка. На Кураховском направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел.

Противник обстреливал Новомихайловку и Владимировку, также нанес авиационные удары по населенным пунктам Никольское и Катериновка. На Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался закрепиться на занимаемых рубежах, обстреливал позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру.

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В то же время на Южнобугском направлении враг активных боевых действий не проводил. В настоящее время враг сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей, ведении разведки и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций.

Там оккупанты производили обстрелы позиций Сил обороны Украины с применением минометов и ствольной артиллерии. Враг наращивает систему противовоздушной обороны. На Бессарабском направлении ситуация не поменялась.

В Генштабе рассказали об успехах ВСУ