Очередной топчиновник Нацполиции уволен: какие детали известны

Топчиновник Андрей Рубель 28 апреля был уволен с должности начальника Департамента стратегических расследований. Пока новый руководитель не назначен.

Об этом в комментарии 24 Канала сообщили в Нацполиции.

Что известно о кадровых переменах в Нацполиции?

В Национальные полиции подтвердили увольнение Андрея Рубеля с занимаемой должности. В то же время, причины такого кадрового решения пока не разглашаются.

Пока идет процедура назначения нового руководителя, Департамент стратегических расследований будет временно возглавлять заместитель Рубеля.

Что мы знаем об Андрее Рубеле?

Согласно данным из открытых источников, Рубль родился в 19983 году. Уже в 2004 году завершил обучение в Национальной академии внутренних дел и занял должность оперуполномоченного уголовного розыска в Соломенском районе Киева.

В полиции Рубель работал более 15 лет. Он занимал разные должности– от работы в подразделениях Киева и области до службы в ГУБОП МВД, уголовному розыску и внутренней безопасности.

В 2020 году– В 2021 году он возглавлял полицию Харьковщины, а с октября 2022 года– Департамент стратегических расследований

Какие изменения в Нацполиции произошли недавно?

После инцидента с бегством полицейских во время теракта в Киеве 18 апреля в правоохранительных органах произошел ряд кадровых изменений. Напомним, тогда правоохранители скрылись от террориста, оставив гражданских, в частности 12-летнего ребенка, прямо на улице.