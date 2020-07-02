Терентьева давно сажать за решетку, а не увольнять нужно. Если его уволят – это будет одно из лучших решений Зе.

Об этом бывшая Уполномоченная АМКУ Агия Загребельская заявила в фейсбуке.

Терентьева однозначно есть за что увольнять. Причин настолько много, что трудно даже выбрать, какую из них положить в основу, не перечисляя длинный список на нескольких листах. Поэтому, антимонопольная сфера Украины от его ухода только выиграет,

– отметила бывшая Госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

Также Загребельская отметила, что по ее мнению, источником информации был сам председатель АМКУ, что уже написал или пообещал Президенту написать заявление об увольнении по собственному желанию, и после этого обратился к журналистам за помощью и оглаской. Чтобы его версия "увольняют, потому что я борюсь со злоупотребляющими монополистами, мешающими стране развиваться, а президент против демонополизации" прозвучала первой.

"Председатель АМКУ переживает уже не первую зону турбулентности, чего только стоил брифинг генерального прокурора и министра внутренних дел, на котором фактически последние обвинили руководство комитета в получении взяток от российских вооруженных баронов. Юрий Терентьев пережил это, поэтому шансы на прохождение сегодняшней зоны с минимальными потерями и сохранением кресла – большие", – резюмировала Загребельская.