Подробности о "перезагрузке ОГП" сообщил временно исполняющий обязанности руководителя структуры Антон Ковальский.

Что происходит в ОГП?

В ведомстве уже завершили служебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника департамента ОГП Айдина Худиева. Также продолжается проверка действий заместителя начальника Департамента международного сотрудничества ОГП Сергея Кропивы, задержанного в рамках дела "Карфаген".

В рамках операции "Карфаген" из органов прокуратуры уже уволили 8 человек, среди которых семеро работали непосредственно в Офисе Генерального прокурора. В частности, лишились административных должностей руководители Департамента информационных технологий и управления по противодействию преступлениям в сфере кибербезопасности.