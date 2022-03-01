На границе с Польшей этим пассажирам предоставят специальный поезд из польских вагонов. Он доставит их в Варшаву.
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Там людей обеспечат убежищем, едой и всем необходимым для проживания на первое время.
Чтобы обеспечить спрос на выезд за границу всех желающих, дополнительные вагоны по станции Львов также прицепили к поезду №36 сообщением Одесса – Перемышль.
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