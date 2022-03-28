Такую информацию сообщает Укрзализныця в своем телеграмм-канале.

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Ранее сообщалось, что обстрелы начались в 12:52. В "Укрзализныце" заверили, что все пассажиры и бригады поездов - невредимы и находятся на безопасном расстоянии от места обстрела.

По предварительным данным, работы по восстановлению контактной сети парной колеи временно приостановлены, поскольку оккупанты снова начали обстрел.

Мы вернемся к работе, как только это будет безопасно, чтобы как можно скорее возобновить движение поездов по этому участку,

– заверили в Укрзализныце.